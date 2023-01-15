الأرصاد: سقوط أمطار على القاهرة غدا..وعودة استقرار الأحوال الجوية الثلاثاء

كتب محمد شعلان

أكد الدكتور محمود شاهين مدير عام الإدارة المركزية للتنبؤات الجوية ، أن هناك تقلبات جوية خلال الفترة الحالية ما بين انخفاضات في درجات الحرارة نتيجة السحب المنخفضة والمتوسطة وسقوط أمطار، مشيرا إلى سقوط امطار متفاوتة على مناطق متفاوتة الشدة قد تكون مصحوبة بسحب رعدية على مناطق متفرقة شمال البلاد.

وأشار الدكتور محمود شاهين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" مع الاعلامية لبنى عسل على قناة الحياة، إلى أن سقوط الأمطار سيكون على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري والقاهرة، موضحا أن الأحوال الجوية ستستقر يوم الثلاثاء وسقوط الأمطار خفيفة سيكون محصورة على السواحل الشمالية.

وأوضح الدكتور محمود شاهين مدير عام الإدارة المركزية للتنبؤات الجوية، أن حالة الطقس غدا ستكون مائلة للبرودة غدا على القاهرة حيث ستكون ولكن لا يوجد هواء يزيد من احساسنا بدرجات الحرارة.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الإثنين، انخفاضا فى درجات الحرارة ليسود طقس بارد فى الصباح الباكر، لطيف نهاراً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد غدا أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على القاهرة الكبرى، فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون رعدية أحيانا على جنوب الوجه البحرى ومدن القناة وخليج السويس، وأمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، وأمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون رعدية أحيانا على السواحل الشمالية الشرقية وسيناء، وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة على شمال الصعيد .