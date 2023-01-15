اليوم السابع
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الأحد، 15 يناير 2023 07:02 ص
أكرم القصاص
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ألمانيا تقرر رفع قيود فيروس كورونا المفروضة في البلاد

الأحد، 15 يناير 2023 06:00 ص
ألمانيا تقرر رفع قيود فيروس كورونا المفروضة في البلاد كورونا- ارشيفية
اش ا

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قررت وزارة الصحة الألمانية، رفع آخر قيود فيروس كورونا المفروضة في البلاد بإلغاء إلزامية ارتداء الكمامات على متن رحلات القطار والحافلات الطويلة، وذلك بدءا من الثاني من فبراير المقبل.
 
وذكر تلفزيون (يورو نيوز) الأوروبي، أنه كان من المقرر تطبيق القرار في 7 أبريل القادم إلا أن الحكومة رأت التعجيل به؛ نظرا لأن هذا القيد لم يعد ضروريا، خاصة مع انحسار الوباء. 
 
كما حثت السلطات الفئات الضعيفة والمعرضة للإصابة بالاستمرار في ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة والمواصلات العامة بشكل تطوعي وانطلاقا من مسؤوليتهم الشخصية.
 
يشار إلى أن ألمانيا كانت من الدول الأوروبية الأخيرة التي لازالت تفرض ارتداء الكمامات على متن رحلات المواصلات الطويلة.

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