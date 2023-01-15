أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 15-1-2023

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأحد 15-1-2023.

إيقاف تداول 5 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، والعامة للصوامع والتخزين، واراب للتنمية والاستثمار العقاري، وكفر الزيات للمبيدات والكيماويات، وريكاب للاستثمارات المالية.

البورصة تربح 5 مليارات جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.025 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 449.6 مليون ورقة مالية بقيمة 1.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 64.4 ألف عملية لعدد 197 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 91.68% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.53%، والعرب على 4.79%، واستحوذت المؤسسات على 18.84% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 81.15%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 22.4 مليون جنيه، 2.3 مليون جنيه، 20.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 1.8 مليون جنيه، 17.1 مليون جنيه، 26.8 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 15561 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 2786 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 19096 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 6404 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.18% ليغلق عند مستوى 2840 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 4274 نقطة، واستقر مؤشر تميز عند مستوى 3512 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1276 نقطة.

وصعدت أسهم 71 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 63 شركة، ولم تتغير مستويات 63 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي بسعر إغلاق 11.070 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.93%.

- كفر الزيات للمبيدات والكيماويات بسعر إغلاق 67 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 13.29%.

- العامة للصوامع والتخزين بسعر إغلاق 150 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.12%.

- مستشفى النزهة الدولي بسعر إغلاق 9.310 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.76%.

- مصر للألومنيوم بسعر إغلاق 35.380 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.34%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- ريكاب للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 2.930 جنيه بنسبة تراجع بلغت 11.75%.

- نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية بسعر إغلاق 0.282 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.37%.

- جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي بسعر إغلاق 0.331 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.06%.

- شارم دريمز للاستثمار السياحي بسعر إغلاق 7.060 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.75%.

- ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 18.200 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.70%.