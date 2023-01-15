أزهر الإسكندرية: لا شكاوى من امتحانات الشهادة الإعدادية فى يومها الثانى

وكان قد أعلن اللوا محمد الشريف محافظ الإسكندرية عن انتظام الامتحانات اليوم الأحد طبقا للجداول المعتمدة بكافة المراحل التعليمية داخل المدارس، وذلك فى ضوء البيانات الواردة من هيئة الأرصاد الجوية.

ووجه محافظ الإسكندرية، مديرية التربية والتعليم باتخاذ كافة التدابير والاحتياطات اللازمة للتيسير على أبنائنا الطلاب أداء امتحاناتهم دون أى معوقات أو عراقيل.

وأوضح محافظ الإسكندرية، أن جميع الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع كافة القطاعات الخدمية والحيوية في متابعة لحظية تحسباً لأي تقلبات مناخية مفاجئة، لافتاً إلى استمرار عمل غرف العمليات الرئيسية بالمحافظة والفرعية بالجهات التابعة لها على مدار الساعة لتلقى أى شكاوى للمواطنين.