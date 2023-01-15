أزهر الإسكندرية: لا شكاوى من امتحانات الشهادة الإعدادية فى يومها الثانى

أكدت المنطقة الأزهرية بالإسكندرية اليوم الأحد، أنه لا يوجد شكاوى وردت من امتحانات الشهادة الإعدادية فى يومها الثانى بكافة لجان المحافظة وسط مرور من القيادات على عدد كبير من اللجان للتأكد من استلام الامتحانات ودخول كافة الطلاب اللجان وبدء الامتحانات فى موعدها المحدد.
ومن جانبه، تفقد علاء العريان مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب بمنطقة الإسكندرية الأزهرية، بتفقد بعض المعاهد بإدارة العامرية للاطمئنان على سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية، وشملت الزيارة لجنة الشهيد وليد التى تضم معهد الشهيد وليد ومعهد الصالحين ولجنة المدينة المنورة وتضم معهد المدينة المنورة ومعهد فاطمة الزهراء ومعهد محمود شلتوت ولجنة فتيات مكة المكرمة وتضم معهد فتيات مكه ومعهد فتيات عرابى ومعهد فتيات شلتوت ومعهد فتيات همام عبد الجواد ومعهد فتيات الجندى ولجنة حسين أحمد وتضم معهد فتيات حسين أحمد ومعهد بنين حسين أحمد.
ورافقه هشام عبد الرحيم موفد قطاع المعاهد الأزهرية وسلامة القط مدير التعليم الإعدادى وعائشة غنيمى موجة عام العلوم الشرعية وثناء أبو المجد مدير إدارة المكتبات ومحمد سعد مسئول الأمن بالمنطقة.
وكان قد أعلن اللوا محمد الشريف محافظ الإسكندرية عن انتظام الامتحانات اليوم الأحد طبقا للجداول المعتمدة بكافة المراحل التعليمية داخل المدارس، وذلك فى ضوء البيانات الواردة من هيئة الأرصاد الجوية.
ووجه محافظ الإسكندرية، مديرية التربية والتعليم باتخاذ كافة التدابير والاحتياطات اللازمة للتيسير على أبنائنا الطلاب أداء امتحاناتهم دون أى معوقات أو عراقيل.
وأوضح محافظ الإسكندرية، أن جميع الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع كافة القطاعات الخدمية والحيوية في متابعة لحظية تحسباً لأي تقلبات مناخية مفاجئة، لافتاً إلى استمرار عمل غرف العمليات الرئيسية بالمحافظة والفرعية بالجهات التابعة لها على مدار الساعة لتلقى أى شكاوى للمواطنين.
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