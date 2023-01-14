وكيل أزهر الإسكندرية يتابع امتحانات الشهادة الإعدادية ويؤكد عدم وجود شكاوى

وشملت الجولة تفقد لجنة معهد أبو قير الإعدادى بنين وتضم بنين براعم طيبة ولجنة معهد فتيات سيدى بشر وتضم معهد براعم طيبة فتيات ولجنة معهد بنين ابو العيون وتضم معهد الإمام الحسين الاعدادى بنين واطمأن على سير أعمال الامتحانات والتوجية على جميع رؤساء اللجان بالمتابعة الدقيقة لحين انتهاء مواعيد الامتحانات نظرآ للظروف المناخية التى تمر بها محافظة الاسكندرية ورافقه هشام عبد الرحيم موفد قطاع المعاهد الأزهرية وسلامة القط مدير التعليم الاعدادى وعائشة غنيمى موجة عام العلوم الشرعية.

كما تفقد الشيخ خميس محمد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الاسكندرية الأزهرية بتفقد بعض المعاهد للأطمئنان على سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الاعدادية فى يومها الأول وشملت جولته بزيارة لجنة فتيات محرم التى تضم معهد فتيات السيوف الاعدادى ومعهد فتيات محرم الاعدادى واطمأن على سير أعمال الامتحانات بكل سهولة ويسر نظرآ للظروف المناخية التى تمر بها محافظة الاسكندرية والاطمئنان بنفسة على تجهيزات جميع المعاهد والمتابعة المستمرة لحين انتهاء اليوم وكان برفقته أحمد البرجى مدير التعليم الثانوى و اسماعيل أنور مدير العلاقات العامة.

يذكر أن أصدر الشيخ خميس محمد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الاسكندرية الأزهرية قرار بتعطيل امتحانات الصف السادس الابتدائي ( طلاب فقط) اليوم السبت نظرآ لسوء الأحوال الجوية وحرصاً على سلامة الطلاب لكونهم صغار السن.