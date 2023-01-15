أخبار مصر.. إينى تعلن عن كشف جديد للغاز بشرق البحر المتوسط ​​قبالة سواحل مصر

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها إعلان شركة إيني الايطالية عن اكتشاف غاز جديد مهم في بئر الاستكشاف نرجس -1 الواقعة في منطقة امتياز نرجس البحرية، في شرق البحر الأبيض المتوسط، قبالة سواحل مصر.
"الوزراء": استخراج شهادة الميلاد أفضل خدمة إلكترونية فى رأي المصريين 2022
إينى تعلن عن كشف جديد للغاز فى شرق البحر المتوسط قبالة سواحل مصر
مباحثات ثنائية بين وزيري خارجية مصر والصين فى مقر الوزارة
ننشر كراسة شروط حجز الأراضى الأكثر تميزا بـ4 مدن جديدة
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وظائف قضايا الدولة.. شروط وموعد التقدم لوظيفة مندوب مساعد من دفعة 2022
كونا: أهرامات مصر تستعيد بريقها ومكانتها التاريخية كوجهة للفعاليات العالمية
أبرزت وكالة الأنباء الكويتية اليوم الأحد، تحقيقا مصورا بعنوان " أهرامات مصر التاريخية تستعيد بريقها كوجهة للمعارض والفعاليات العالمية، ما جعلها خلال الفترة الأخيرة تحظى باهتمام كبير من مختلف وسائل الإعلام العالمية" .
الأرصاد: أمطار متفاوتة على السواحل الشمالية.. والصغرى بالقاهرة 11 درجة
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور للأقمار الصناعية تشير إلى استمرار فرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة على السواحل الشمالية الغربية تكون خفيفة إلى متوسطة على الإسكندرية وشمال الوجه البحرى، قد تكون غزيرة ورعدية أحيانا ليلاً على (مطروح- السلوم -مناطق من الصحراء الغربيه) .
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