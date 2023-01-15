اليوم السابع
Ads
الأحد، 15 يناير 2023 02:11 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

أخبار مصر.. إينى تعلن عن كشف جديد للغاز بشرق البحر المتوسط ​​قبالة سواحل مصر

الأحد، 15 يناير 2023 01:00 م
أخبار مصر.. إينى تعلن عن كشف جديد للغاز بشرق البحر المتوسط ​​قبالة سواحل مصر تنقيب عن الغاز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها إعلان شركة إيني الايطالية عن اكتشاف غاز جديد مهم في بئر الاستكشاف نرجس -1 الواقعة في منطقة امتياز نرجس البحرية، في شرق البحر الأبيض المتوسط، قبالة سواحل مصر.

 

"الوزراء": استخراج شهادة الميلاد أفضل خدمة إلكترونية فى رأي المصريين 2022

أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن التكنولوجيا أصبحت أمرًا حتميًا يجب الاعتماد عليه في أدق تفاصيل الحياة اليومية – في ظل الطفرة التكنولوجية التي يشهدها العالم واتجاهه نحو التحول الرقمي- مضيفاً أن الدولة المصرية أولت اهتماماً كبيراً بميكنة جميع الخدمات الحكومية وتفعيل الشمول المالي، وإنهاء الإجراءات واستخراج التصاريح إلكترونيًا.
 

 

إينى تعلن عن كشف جديد للغاز فى شرق البحر المتوسط ​​قبالة سواحل مصر

أعلنت شركة إيني الايطالية عن اكتشاف غاز جديد مهم في بئر الاستكشاف نرجس -1 الواقعة في منطقة امتياز نرجس البحرية، في شرق البحر الأبيض المتوسط، قبالة سواحل مصر.
 

 

مباحثات ثنائية بين وزيري خارجية مصر والصين فى مقر الوزارة

يجري وزير الخارجية سامح شكرى، الأحد، مباحثات ثنائية مع نظيره الصيني، تشين جانغ، ضمن جولته الأفريقية التي بدأها في 9 يناير الجاري، في مسعى لتعزيز علاقات بكين مع القارة السمراء. 
 

 

ننشر كراسة شروط حجز الأراضى الأكثر تميزا بـ4 مدن جديدة

ينشر اليوم السابع كراسات شروط حجز قطع الأراضى الأكثر تميزا، والتى أعلنت عن طرحها وزارة الإسكان فى 4 مدن جديده، وهي سوهاج الجديدة واسيوط الجديدة، واسوان الجديدة، وبنى سويف الجديدة.
 

اختر نمرتك.. مزاد إلكترونى على لوحات سيارات مميزة بـ 455 ألف جنيه

أتاحت بوابة مرور مصر الإلكترونية المزايدة على لوحات معدنية مميزة للسيارات، ويتم فتح باب المزايدة بصفة يومية مع تحديد أيام لغلق باب المزايدة وتحديد الفائز باللوحة المعدنية، ويتم التنافس حاليا على مجموعة من اللوحات..
 

وظائف قضايا الدولة.. شروط وموعد التقدم لوظيفة مندوب مساعد من دفعة 2022

حددت هيئة قضايا الدولة 5 شروط رئيسية يجب أن تتوفر فى المتقدمين من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2022 لشغل وظيفة مندوب مساعد من الذكور والإناث، وذلك بخلاف الشروط العامة المنصوص عليها قانونا.
 

كونا: أهرامات مصر تستعيد بريقها ومكانتها التاريخية كوجهة للفعاليات العالمية

أبرزت وكالة الأنباء الكويتية اليوم الأحد، تحقيقا مصورا بعنوان " أهرامات مصر التاريخية تستعيد بريقها كوجهة للمعارض والفعاليات العالمية، ما جعلها خلال الفترة الأخيرة تحظى باهتمام كبير من مختلف وسائل الإعلام العالمية" .

 

الأرصاد: أمطار متفاوتة على السواحل الشمالية.. والصغرى بالقاهرة 11 درجة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور للأقمار الصناعية تشير إلى استمرار فرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة على السواحل الشمالية الغربية تكون خفيفة إلى متوسطة على الإسكندرية وشمال الوجه البحرى، قد تكون غزيرة ورعدية أحيانا ليلاً على (مطروح- السلوم -مناطق من الصحراء الغربيه) .

 

 


الرئيس السيسي

السيسي

عبد الفتاح السيسي

اخبار الرئيس السيسي

رئيس الوزراء

طقس اليوم

طقس الآن

الحكومة

الطقس

الارصاد الجوية

أخبار مصر

اليوم السابع بلس

اخبار عاجلة

طقس الغد

الطقس اليوم في مصر

الأرصاد الجوية

الطقس في المحافظات



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة