أخبار مصر.. إينى تعلن عن كشف جديد للغاز بشرق البحر المتوسط ​​قبالة سواحل مصر

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها إعلان شركة إيني الايطالية عن اكتشاف غاز جديد مهم في بئر الاستكشاف نرجس -1 الواقعة في منطقة امتياز نرجس البحرية، في شرق البحر الأبيض المتوسط، قبالة سواحل مصر.

"الوزراء": استخراج شهادة الميلاد أفضل خدمة إلكترونية فى رأي المصريين 2022

أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن التكنولوجيا أصبحت أمرًا حتميًا يجب الاعتماد عليه في أدق تفاصيل الحياة اليومية – في ظل الطفرة التكنولوجية التي يشهدها العالم واتجاهه نحو التحول الرقمي- مضيفاً أن الدولة المصرية أولت اهتماماً كبيراً بميكنة جميع الخدمات الحكومية وتفعيل الشمول المالي، وإنهاء الإجراءات واستخراج التصاريح إلكترونيًا.

إينى تعلن عن كشف جديد للغاز فى شرق البحر المتوسط ​​قبالة سواحل مصر