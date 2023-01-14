27 لجنة تستقبل طلاب الصف الأول الثانوى بالوادى الجديد ونسبة الحضور 100%

الوادي الجديد- فريق المحافظات

انطلقت اليوم السبت، امتحانات الفصل الدراسى الأول للصف الأول الثانوى، فى 27 لجنة موزعة على إدارات محافظة الوادي الجديد لأداء الامتحان بمادة اللغة العربية فى الفترة الأولى، والجغرافيا بالفترة الثانية، حيث جرى تجهيز اللجان بكافة الإحتياجات اللازمة وتوفير المناخ الهادئ للطلاب لأداء الامتحانات بكل يسر وسهولة.

وأكد الدكتور جمال حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، على انتظام طلاب الصف الأول الثانوى الامتحان بمادة اللغة العربية وفق الجداول المعلنة وبلغت نسبة التسجيل على منصة الاختبار 100%، مشيرا إلى المتابعة المستمرة بجميع الادارات التعليمية والمدارس التابعة لها عبر شبكة سكايب من داخل غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المديرية للإطمئنان على دخول الطلاب الى منصة الإمتحانات لحظة بلحظة ، ولم تتلق غرفة العمليات اى شكاوى او مشكلات وتسير الإمتحانات بكل هدوء وإنضباط.

وتابع وكيل التعليم بالوادى الجديد، جولاته التفقدية لمتابعة أعمال امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل، حيث أجرى جولة تفقدية لمتابعة منظومة العمل بمجموعة من مدارس إدارة الداخلة التعليمية.

تضمنت الجولة مدارس المعصرة للتعليم الأساسى ونجيب محفوظ الابتدائية والإعدادية، واستفسر من الطلاب عن مستوى الامتحانات ووضوح الأسئلة وعدم وجود مشكلات قد تثير القلق، موجها بتوفير كافة سبل الراحة والرعاية والأجواء المناسبة للطلاب خلال فترة الامتحانات .

يذكر أن غرفة العمليات بالمديرية تباشر أعمالها منذ الصباح الباكر لمتابعة منظومة العمل وبتواصل دائم و مستمر مع غرف العمليات الفرعية المشكلة بالإدارات التعليمية وحال وجود أي عقبات يتم تذليلها على الفور.