انتظام لجان امتحانات تانية ثانوى بالجيزة فى أول أيام الامتحانات.. صور

كتبت - مرام محمد

شهدت لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الثاني الثانوي بمحافظة الجيزة، اليوم السبت، انتظاما مع أداء الطلاب لامتحان مادة اللغة العربية في أول أيام المواد التي تضاف للمجموع، وسط إجراءات احترازية مشددة ومتابعة دقيقة لضوابط وتعليمات أداء الامتحانات، تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وأشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة.

واستقبلت المدارس طلابها وسط إجراءات احترازية، كما حرصت على عدم السماح للطلاب بدخول لجان الامتحان بأجهزة المحمول، إضافة إلى توعية الطلاب بخطورة استخدام أجهزة التابلت فى تصوير أسئلة ونشرها على صفحات الغش الإلكترونى، مؤكدة أن أى محاولة للخروج من منصة الاختبارات الإلكترونية لن يستطيع الطالب العودة لها مرة أخرى وسيتم غلقها من جانب سيستم الامتحان ومن ثم يتم تحرير محضر غش للطالب بسبب محاولته الغش بالامتحانات.

وأوضح أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، أن الامتحان الورقى والإلكتروني يتم عقده فى وقت واحد حسب جداول الامتحانات لكل مادة، مشددا على أن الطالب لن يغادر لجنة الامتحان حتى انتهاء عقد الامتحان الإلكترونى والورقى، ومشيرا أن امتحانات طلاب الصف الأول والثانى الثانوى ستشمل على نسبة 85٪ اختيار من متعدد (إلكترونى) و15% للأسئلة المقالية.

ونوه أشرف سلومة، إلى أن الامتحانات ستعقد بمدارس التعليم العام (الفترة الصباحية) والمدارس الخاصة بالفترة الصباحية، وتعقد امتحانات مدارس التعليم العام (الفترة المسائية) والخدمات والمنازل بالفترة المسائية طبقا للجدول المعلن بنفس مواصفات الورقة الامتحانية.

وشدد وكيل الوزارة، على تواجد مسئولى وحدة (IT) والتطوير التكنولوجى بالمدارس لحل أى مشكلات أثناء أداء الطلبة للامتحانات والتى تستمر حتى يوم الخميس الموافق 26 يناير 2023.

ووفقا لجداول الامتحانات المعلنة من قبل مديرية التربية والتعليم بالجيزة، يؤدي طلاب الصف الأول الثانوى العام (عربى – لغات)، يوم الأحد 15/1/2023، امتحان مادتى اللغة العربية، واللغة الأجنبية الثانية، والثلاثاء 17/1/2023، امتحان مادتى الكيمياء والجغرافيا، والسبت 21/1/2023، امتحان مادتى التاريخ والأحياء، والإثنين 23/1/2023، امتحان مادتى الرياضيات والفلسفة، والأربعاء 25/1/2023، امتحان مادتى اللغة الأجنبية الأولى، والفيزياء.

ويؤدي طلاب الصف الثانى الثانوى العام (عربى – لغات)، السبت 14/1/2023، امتحان مادة اللغة العربية، (عام)، والإثنين 16/1/2023، امتحان مادة الأحياء (علمي)، وامتحان مادة الفلسفة والمنطق (أدبي)، امتحان مادة الكيمياء (علمي)، وامتحان مادة علم النفس والاجتماع (أدبي)، والأربعاء 18/1/2023، امتحان مادة الجبر والتفاضل وحساب المثلثات، (عام)، والأحد 22/1/2023، امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية (عام)، وامتحان مادة التاريخ (أدبي)، وامتحان مادة الفيزياء (علمي)، والثلاثاء 24/1/2023، امتحان مادة تطبيقات الرياضيات (علمي)، وامتحان مادة الجغرافيا (أدبي)، والخميس 26/1/2023، امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، (عام).