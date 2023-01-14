‫‬وزير قطاع الأعمال العام يستهل زيارته لشركة غزل المحلة بلقاء محافظ الغربية

كتب عبد الحليم سالم

في إطار جولاته الميدانية، بدأ المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام ، صباح اليوم السبت، زيارة إلى شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، وكان في استقباله الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.

وخلال اللقاء، استعرض الوزير والمحافظ الموقف الحالي لمشروعات التطوير التي تتم داخل شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، التي تستحوذ على جانب كبير من مشروع تطوير شركات الغزل والنسيج التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.

يشار إلى إنه قريبا سيتم الإنتاج من مصنع غزل 1 لإنتاج الغزول بطاقة تقدر بنحو 30 طن غزل / يوم.

ويقام المصنع الجديد على مساحة 62.5 ألف متر بشركة غزل المحلة، حيث يستوعب 182 ألف مردن غزل، ومن المقرر بدء الإنتاج في الربع الثاني من عام 2022.

وتبلغ تكلفة الأعمال الإنشائية، التي تنفذها شركة جاما - الفائزة بالمناقصة - نحو 780 مليون جنيه بخلاف قيمة الماكينات، تحت إشراف مكتب هويدي للاستشارات الهندسية استشاري التصميم والإشراف على تنفيذ المنشآت الخاصة بخطة التطوير.