محافظ الغربية يستقبل وزير قطاع الأعمال العام داخل شركة غزل المحلة.. صور

استقبل الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية ، المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام داخل شركة مصر للغزل والنسيج وذلك في مستهل زيارة مفاجئة لمصانع الشركة، بحضور الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج والدكتور أحمد شاكر، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة.

وخلال اللقاء استعرض الوزير والمحافظ الموقف الحالي لمشروعات التطوير التي تتم داخل شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، والتي تستحوذ على جانب كبير من مشروع تطوير شركات الغزل والنسيج التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، حيث استعرض رئيس الشركة نسب التنفيذ لإنشاء مصنع غزل (1) الجديد، والذي يعد أكبر مصنع غزل على مستوى العالم، والمقام على مساحة 62500 متر مربع، ويستوعب أكثر من 182 ألف مردن غزل، بمتوسط طاقة إنتاجية 30 طن/ يوميا من الغزول الرفيعة والسميكة، وتنفذه شركة جاما للإنشاءات، ومن المتوقع الانتهاء من الأعمال الإنشائية في النصف الثاني من العام الجاري بإجمالي قيمة تعاقدية 780 مليون جنيه.

وفي ذات السياق استمع عصمت ورحمي إلى أعمال تطوير مصنع "غزل 4" والذي يتم تطويره على مساحة 24,635، ويضم عدد 71808 مردن غزل كومباكت بإجمالي طاقة إنتاجية 5 آلاف طن سنويا، كما استمعا إلى ما يتم داخل مصنع "غزل 6"، والذي يجري إحلاله وتجديده على مساحة 17.7 ألف متر، وبقيمة 216 مليون جنيه من خلال شركة المقاولين العرب، لإنتاج 15 طن يومياً، حيث يتم رفع كفاءة عنبر الإنتاج الحالي وإحلاله وتجديده ورفع كفاءته، وحفر أنفاق جديدة للتهوية، وتركيب شبكات تبريد وتكييف جديدة.

رافق المحافظ خلال الاستقبال اللواء وجدي الجرواني، رئيس مركز ومدينة المحلة، والمحاسب سعد نصر، رئيس حي ثان المحلة.