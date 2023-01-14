هل يمكنك تناول الكثير من الفاكهة؟.. اعرف السلبيات والإيجابيات قبل تناولها

كتبت ميرفت رشاد

إذا كنت تعاني من مرض السكري أو كنت قلقًا بشأن الحلويات في نظامك الغذائي ، فقد تجد نفسك تتجنب الفاكهة نظرًا لاحتوائها على نسبة عالية من السكر ، هناك سبب يجعله يحصل أحيانًا على لقب "حلوى الطبيعة" ، فقد تتساءل عما إذا كان يجب عليك الحد من كمية الفاكهة التي تتناولها يوميًا للتحكم فى وزنك، وفقا لما نشره موقع "eatthis".

بعض السلبيات المحتملة لتناول الكثير من الفاكهة الفاكهة غذاء صحي بشكل لا يصدق مع فوائد هائلة ومع ذلك ، فإن الإفراط في تناوله مع أي طعام له سلبيات - والفاكهة ليست استثناءً، على الرغم من أن التفاح والتوت والحمضيات والفواكه الأخرى توفر ترطيبًا طبيعيًا وأطنانًا من العناصر الغذائية المهمة ، إذا كنت تأكل الكثير منها بحيث تستبعد مجموعات غذائية أخرى ، فقد تتعرض لمشكلة. يمكن أن يتسبب تناول الكثير من الفاكهة في تقليل تناول الأطعمة الأخرى مثل الدهون الصحية والبروتينات، قد يؤدي الاستغناء عن هذه العناصر الغذائية الأساسية في النهاية إلى نقص ضار، تناول الكثير من الفاكهة قد يأتي بنتائج عكسية ويقوض جهودك الصحية والعافية، إذا كان هدفك الأساسي هو إنقاص الوزن في النهاية.

كيف يمكن أن يؤثر تناول الكثير من الفاكهة على ظروف صحية معينة بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من مقدمات السكري أو مرض السكري ، من الضروري مراقبة الكربوهيدرات - التي تحتوي عليها الفاكهة بكثرة، يحتاج الأشخاص الذين يعانون من هذه الحالات إلى توخي الحذر حول هذه الأطعمة الحلوة بشكل طبيعي. على الرغم من أن تناول نظام غذائي غني بالمنتجات الكاملة يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 ، إلا أن معظم الفاكهة تحتوي على مصدر للكربوهيدرات ، لذا فإن التوازن هو المفتاح، حجم جزء الفاكهة يجب أن يؤخذ في الاعتبار وكذلك ما يتم إقران الفاكهة به.

هل الفوائد الصحية الأخرى تفوق المخاوف بشأن السكر؟ بالنسبة لتناول الفاكهة للأشخاص المصابين بداء السكري يجب بالالتزام بحصة واحدة من الفاكهة لكل وجبة أو وجبة خفيفة ، ودمجها مع مصدر للبروتين أو الألياف أو الدهون. يستجيب الجسم بشكل مختلف للسكريات المضافة مقارنة بالسكريات الطبيعية، يتم توصيل السكريات الطبيعية الموجودة في الفاكهة إلى مجرى الدم تدريجيًا بسبب وجود العناصر الغذائية مثل الألياف والبوليفينول، يجب على الجسم تفكيك هذه العناصر الغذائية ، مما يعني امتصاص السكر في الجسم بشكل أبطأ ، مما يؤدي إلى انخفاض نسبة السكر في الدم .

تحتوي الفاكهة على العناصر الغذائية المفيدة تفوق المخاطر المحدودة لاستهلاك السكريات الطبيعية ، ولا ينبغي تجنبها، أظهرت الأبحاث أن الأنظمة الغذائية التي تحتوي على الفاكهة الكاملة يمكن أن تعزز مجموعة متنوعة من الفوائد الصحية، نظرًا لأن معظم البالغين لا يستوفون التوصيات اليومية لاستهلاك الفاكهة والخضروات ، فإن إضافة المزيد من الفاكهة إلى النظام الغذائي مفيد لمعظم الناس.