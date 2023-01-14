تحسن حالة 6 عاملات بمصنع نتيجة استنشاق غاز الكلور في برج العرب بالإسكندرية

شهدت مدنية برج العرب غرب محافظة الإسكندرية، اليوم السبت تسرب غاز الكلور من أحد المصانع بالمنطقة الصناعية الثالثة ببرج العرب، مما أدى إلى حالات اختناق لعدد من الفتيات بالمصنع، وتم نقلهن إلى أحد المراكز الصحية الخاصة لتلقيهم الإسعاف الأزمة.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية قد تلقت إخطارا من شرطة النجدة وقسم شرطة برج العرب بورود بلاغات بتسرب غاز الكلور بأحد مصانع المنطقة الصناعية الثالثة بنطاق مدينة برج العرب الجديدة، ووجود حالات إصابات لفتيات عاملات بالمصنع وتم نقلها إلى مركز طبى لإسعافهن.

وعلى الفور توجهت الأجهزة الأمنية بغرب الإسكندرية ترافقها سيارات الإسعاف والدفاع المدنى، وتبين حدوث تسرب لغاز الكلور بالمصنع ووجود حالات اختناق لعدد من الفتيات من العاملات بالمصنع فى موقع الحادث، وتم نقل عدد 6 من العاملات إلى احد المراكز الطبية الخاصة لإسعافهن لخطورة حالتهن بسبب الاختناق الشديد لغاز الكلور، وجرى اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة، وتمت الاسعافات اللازمة، وتقرر خروجهم من بعد أن تحسنت حالتهم الصحية.

وتم تحرير محضر بالواقعة، واخطرت جهات التحقيق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ومعرفة أسباب تسرب الغاز، وطلب ملف المصنع من جهاز مدينة برج العرب ومراجعة اشتراطات الحماية المدنية بمحل الواقعة.

يذكر أن الإسعافات الأولية فى حال الاختناق بالكلور التى يجب اتباعها فى حال التعرض للاختناق أو ضيق التنفس نتيجة لاستنشاق غاز الكلور، فيوضحها عادل فى النقاط التالية:

- الحرص على نقل المصاب من المنطقة التى يتواجد بها الغاز، إلى مكان جيد التهوية وخال من أى آثار للكلور.

- فى حال استمرار أعراض ضيق التنفس، ينصح بإعطاء المريض جرعات من الأكسجين للاستنشاق.

- عند ملاحظة عدم الاستجابة الكافية من المريض لجرعات الأكسجين، مع بداية ظهور أعراض معينة مثل زرقة الشفاه والأطراف، فى تلك الحالة يجب الإسراع بطلب سيارة الإسعاف، ووضع المريض بغرفة العناية المركزة تحت جهاز التنفس الصناعى لحين انتهاء الأزمة.