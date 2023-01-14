مصرع مريض نفسى سقط من أعلى نافذة شقته بمركز البلينا فى سوهاج

سوهاج- محمود مقبول

لقى شخص مصرعه إثر سقوطه من الطابق الثالث من نافذة شقته، بسبب معاناته من مرض عصبى ونفسى بمركز البلينا، وتم نقل الجثة إلى مستشفى البلينا المركزى.

تلقى مدير أمن سوهاج بلاغا بوصول "منصور م ع" 35 سنة لا يعمل إلى المستشفي المركزي بالبلينا، ويقيم دائرة مركز البلينا جثة هامدة، وتبين من الفحص والتحريات أنه أثناء تواجد المتوفى بجوار نافذة شقته بالطابق الثالث اختل توازنه وسقط أرضاً مما نتج عنه وفاته لمعاناته من مرض نفسي وعصبي، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.

كانت مديرية أمن سوهاج قد تلقت فى وقت سابق مصرع سائق يبلغ من العمر 45 سنة مصرعه على إثر انقلاب سيارة نصف نقل على الطريق الصحراوى الشرقى دائرة مركز شرطة أخميم، تم الدفع بضباط إدارة المرور إلى مكان الحادث، وتم رفع أثاره من على الطريق وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أخميم المركزى تحت تصرف جهة التحقيق المختصة والتي صرحت بدفن الجثة.

كان مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة أخميم يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة نصف نقل على الطريق الصحراوى الشرقى سوهاج البحر الأحمر عقب اختلال عجلة القيادة بيد السائق وإنقلابها على الطريق ووفاة قائدها.

بالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية والعميد رئيس فرع بحث الشرق وضباط وحدة مباحث مركز شرطة أخميم إنقلاب سيارة ومتوفي بالطريق الصحراوي الشرقي دائرة مركز أخميم حيث تبين أنه أثناء سير السيارة " نصف نقل " قيادة المدعو محمود ع م ع 45 سنة سائق ويقيم دائرة الأقصر إختلت عجلة القيادة بيده مما أدي لإنقلابها علي جانب الطريق.

نتج عن الحادث وفاة قائد السيارة وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي تم الدفع بقوات إدارة المرور وقوات إدارة تأمين الطرق وتم رفع أثار الحادث وتمت إعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.