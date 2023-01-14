مصرع عامل إثر اصطدام دراجته البخارية بالحاجز الخرسانى أعلى كوبرى ثقافة سوهاج

سوهاج- محمود مقبول

لقى عامل مصرعه إثر اصطدام دراجته البخارية أعلى كوبرى الثقافة بالحاجز الخرسانى وتم نقل الجثة الى مستشفى سوهاج الجامعى .

تلقى مدير أمن سوهاج بلاغا بوصول "فولي ع ج" 57 سنة إلى مستشفى سوهاج الجامعي عامل ويقيم دائرة قسم ثان سوهاج، مصاباً بكسور وكدمات متفرقة بالجسم وتوفي حال تلقيه الإسعافات اللازمة .

وتبين أنه أثناء قيادة المتوفى دراجته البخارية أعلي كوبري الثقافة دائرة القسم إختل مقود الدراجة بيده مما أدي لإصطدامه بالحاجز الخرساني وسقوطه أرضاً مما نتج عنه إصابته ووفاته، وتولت النيابة التحقيق.

كانت مديرية أمن سوهاج قد تلقت فى وقت سابق مصرع طفل يبلغ من العمر عامين بدائرة مركز شرطة ساقلته شرقى محافظة سوهاج، وذلك على إثر إصابته بحروق نارية متفرقة بالجسم، على إثر نشوب حريق بشقة بالطابق الثانى ملك والده حيث تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده وتم نقل الجثة لمستشفى ساقلته المركزى تحت تصرف جهة التحقيق المختصة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، قد تلقت بلاغا من مساعد المدير لفرقة الشرق يفيد بنشوب حريق بشقة بالطابق الثانى بأحد المنازل دائرة مركز شرطة ساقلته شرقى محافظة سوهاج ووجود طفل متوفى تم نقله للمستشفى وتم السيطرة على الحريق بمعرفة قوات الحماية المدنية بإشراف مدير الإدارة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد رئيس مباحث المديرية، ورئيس فرع بحث الشرق، ورئيس وحدة مباحث مركز شرطة ساقلته بنشوب حريق بشقة ومتوفي دائرة مركز ساقلته، حيث تبين نشوب الحريق بشقة بالطابق الثاني بمنزل ملك المدعو الطيب ا م م 34 سنة عامل ويقيم بذات الناحية وتم الدفع بعدد " 2 " سيارة إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده.

نتج عن ذلك وفاة نجل مالك الشقة الطفل مصطفي ا ا م عامين ويقيم بذات الناحية أثر إصابته " حروق نارية متفرقة بالجسم " تبين أن سبب الحريق إلي حدوث ماس كهربائي وبسؤال مالك الشقة أيد بما جاء في التحريات وأضاف بإحتراق بعض المنقولات المنزلية.

بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة " هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية " تم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف جهة التحقيق وتم تحرير محضرا بالواقعة وبعرض المحضر على جهة التحقيق المختصة صرحت بدفن الجثة.