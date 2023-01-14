إصابة 3 أشخاص فى مشاجرة بينهم لخلافات على ملكية أرض بسوهاج

أصيب 3 أشخاص بطلق نارى فى مشاجرة بين أبناء عمومة بدائرة مركز المراغة بسوهاج وتم نقلهم الى المستشفى لتلقى العلاج .
تلقى مدير أمن سوهاج بلاغا بوجود مشاجرة ومصابين دائرة مركز المراغة، بين كل من "طرف أول" "رفعت س ض" 57 سنة عامل زراعي مصاباً بطلق ناري بالقدم اليمني، ونجله "م.ر.س" 29 سنة عامل زراعي مصاباً بطلق ناري بالساق اليسري، وتم نقلهما للمستشفي المركزى، وبين طرف ثان "رمضان ض أ 68 سنة عامل زراعي، ونجله "ض. ر .ض" 42 سنة سائق حفار مصاباً طلق ناري بالفخذ الأيمن " وتم نقله للمستشفي المركزي، وهما أبناء عمومه ويقيمان دائرة المركز.
تم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الثاني من الطرف الأول " فرد روسي" وبحوزة الثاني من الطرف الثاني "بندقية آلية" وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بسبب خلافات علي ملكية قطعة أرض زراعية بذات الناحية وباشرت النيابة التحقيق.
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