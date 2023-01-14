مصرع سيدة صدمها قطار أثناء عبورها السكة الحديد فى "كفر أبو جمعة" بقليوب

لقيت ربة منزل مصرعها، إثر اصطدام قطار بها أثناء عبورها شريط السكة الحديد، من مكان غير مخصص لعبور المشاة بمنطقة كفر أبو جمعة دائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى قليوب التخصصي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.
تلقى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة قليوب، يفيد ورود بلاغ من الأهالي باصطدام قطار بربة منزل أثناء عبورها شريط السكة الحديد بمنطقة كفر أبو جمعة دائرة المركز.
على الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين مصرع "غ ج م"، 50 سنة، ربة منزل، إثر إصابتها بكسور وكدمات متفرقة بالجسم، جراء اصطدام قطار بها أثناء عبورها شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة بمنطقة كفر أبو جمعة دائرة المركز.
تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى قليوب التخصصي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.
وجرى تشييع الجثمان لمثواه الأخير من قبل العشرات من أهالي القرية، وسط حالة من الحزن على رحيل المتوفاة، كما تحولت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي لساحة عزاء لأسرة المتوفاة.
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