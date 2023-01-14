مصرع سيدة صدمها قطار أثناء عبورها السكة الحديد فى "كفر أبو جمعة" بقليوب

تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى قليوب التخصصي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

وجرى تشييع الجثمان لمثواه الأخير من قبل العشرات من أهالي القرية، وسط حالة من الحزن على رحيل المتوفاة، كما تحولت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي لساحة عزاء لأسرة المتوفاة.