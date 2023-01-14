مدير المكتب الإقليمى لليونسكو تزور منطقة آثار سقارة

كتب محمد أسعد

استقبلت منطقة آثار سقارة اليوم، نوريا سانز المدير الإقليمي لليونسكو، حيث اصطحبها الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس للأعلى للآثار، في جولة تعريفية بالمنطقة، رافقه خلالها صبري فرج مدير عام منطقة آثار سقارة، والدكتور محمد يوسف مدير المنطقة، والدكتور محمد الصعيدي مدير المكتب العلمي للأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وعدد من آثاري المنطقة.

وخلال الجولة استعرض الدكتور مصطفى وزيري أعمال الحفائر التي تقوم بها حاليا البعثة الأثرية المصرية لكشف المزيد من أسرار المنطقة، وكذلك آخر الإكتشافات الأثرية، بالإضافة إلى أعمال الترميم والنشر العلمي لعدد من المقابر التي تضمها المنطقة الأثرية.

وأعربت نوريا سانز عن إعجابها بما حققه المجلس من إنجازات بالمنطقة الأثرية، ومدي التقدم المحلوظ في جميع الأعمال التي تتم بها.

تجدر الإشارة إلى أن الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار كان قد استقبل السيدة نوريا سانز بمكتبه منذ أيام لمناقشة آخر مستجدات أعمال المشروعات التي يتم تنفيذها بالتعاون بين المجلس الأعلى للآثار والمكتب الإقليمي لليونسكو.