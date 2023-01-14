محكمة بريطانية تغرم شابا 120 دولارا بعد إدانته برشق الملك تشارلز بالبيض

كتب إيهاب محمد

حكمت محكمة ويستمنستر الابتدائية في لندن، أمس الجمعة، على شاب بدفع غرامة 100 جنية استرلينى أى ما يعادل 122 دولار، لرشقة الملك تشارلز الثالث، بالبيض خلال زيارة له إلى مدينة لوتن في شمال لندن، حيث اعتبر الشاب الزيارة الملكية تنطوى على "قلة ذوق"، واعترف هارى سبارتاكوس ماى، المتهم بإخلاله بالنظام العام، بذنبه في الأفعال التي اتهم بارتكابها، أمام محكمة وستمنستر في لندن، وفقا لموقع "جارديان".

وأكد المدعي العام خلال الجلسة أن هارى أوضح سبب تصرفه لعناصر الشرطة الذين أوقفوه واستجوبوه، قائلاً لهم إن "زيارة الملك إلى مدينة لوتون "الفقيرة" الواقعة شمال لندن بتاريخ السادس من ديسمبر، تنطوي على "قلة ذوق" من جانبه، ورد القاضي "قمت باستهداف شخص ما، أيا تكن دوافعك".



الملك تشارلز

رد فعل على المحاكمة على الشاب المتهم

ولم يبد الشاب الذي كان حاضراً في الجلسة أي ردة فعل تحديداً عند تلاوة الأفعال التي اتهم بها، وأوضح وكيل الدفاع عنه أنه "نادم جدّاً" على فعلته، وبالإضافة إلى الغرامة، سيتعيّن على هاري ماى دفع 85 جنيهاً استرلينياً، تكاليف المحكمة.

وكان تشارلز الثالث يزور لوتن للقاء مسؤولين في المدينة وجمعيات خيرية وزيارة معبد جديد، وفي مطلع نوفمبر، أوقف رجل في الثالثة والعشرين من العمر في يورك في شمال إنجلترا، بعدما رمى البيض في اتجاه الملك الجديد، فيما كان الأخير يسير ويصافح أيادي الموجودين في وسط المدينة بصحبة زوجته كاميلا.

الأمير هارى فى مذكراته: توسلت أنا وويليام لوالدنا كى لا يتزوج كاميلا

في سياق آخر، يشار إلى أن دوق ساسكس الأمير هارى، قال إنه وشقيقه الأمير ويليام توسلا إلى والدهما، الملك تشارلز، كى لا يتزوج من كاميلا باركر بولز، وذلك بحسب ما جاء فى مذكراته.

وقالت صحيفة التليجراف البريطانية، إنه فى السيرة الذاتية للأمير هارى والتى صدرت مؤخرا تحت عنوان "Spare"، كشف دوق ساسكس أنه كان يخشى أن يكون لديه زوجة أب شريرة، وسرد تفاصيل كيف تدهورت علاقته مع والده وشقيقه.

وقالت التليجراف إن هارى فى مذكراته، التى وصفتها بأنها تصفية حسابات مع العديد من أعضاء العائلة المالكة، وجه العديد من الاتهامات، ووصفه شقيقه أمير ويلز بأنه عدوه اللدود، وقال إنه اعتدى عليه جسديا فى مطبخه.