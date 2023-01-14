وأضاف المحامى الخاص لبايدن، ريتشارد ساوبر، أنه سافر إلى منزل بايدن في ويلمنجتون يوم الخميس لتسهيل تسليم مستند بعلامات تفيد بالسرية إلى وزارة العدل تم العثور عليه هناك في وقت سابق.

وقال ساوبر في بيان: "بينما كنت أقوم بنقل المستند إلى مسؤولي وزارة العدل الذين رافقوني، تم اكتشاف خمس أوراق إضافية بعلامات تصنيف سري بين المواد الموجودة معه، ليصبح المجموع ست أوراق، وقد استحوذ عليها مسؤولو وزارة العدل المرافقين لي على الفور".

وأعلن البيت الأبيض، أنه تم العثور على خمس صفحات إضافية من الوثائق السرية في منزل عائلة الرئيس جو بايدن في ديلاوير.