محافظ قنا يكرم رئيس قرية أبو مناع بحرى لتفانيه في العمل.. صور

وسلم محافظ قنا شهادة تقدير، لجهوده وتفانيه في العمل، كرئيس للقرية، معربا عن فخره واعتزازه بمثل هذه النماذج المشرفة، والتي تسعي لتقديم أفضل ما لديها لخدمة وطنها، مؤكدا أن أقل ما يمكن أن نقدمه لهم هو تكريمهم بالشكل الذي يليق بهم، ليكون حافزا لهم للإستمرار في التفانى في العمل، وكذلك لتشجيع جميع العاملين والمسئولين على الإجادة في العمل.

وأعرب رئيس قرية أبومناع بحرى، عن شكره وتقديره لمحافظ قنا على هذه اللفتة الطيبة، مؤكدا أنه لن يتوانى في خدمة القريه، والعمل بجهد مع فريق العمل بالوحدة المحلية، لتلبية احتياجات المواطنين وإنهاء الخدمات الخاصة بهم ، وتطبيق القانون ، وعدم السماح بالتعدى على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية.