محافظ قنا يتابع تنفيذ مشروع ازدواج الطريق الزراعى "مصر - أسوان"

عقد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، اجتماعًا عاجلا، وذلك لمتابعة ما تم تنفيذه فى مشروع ازدواج الطريق الزراعى الشرقى، بحضور حسام حموده، السكرتير العام للمحافظة، والمهندس رجب عرفة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا، والمهندس أشرف عبدالسلام، وكيل وزارة الكهرباء، وممثلى عن الهيئة العامة للطرق والكبارى بقنا، والقوات المسلحة، وشركات الاتصالات والغاز.
وقال محافظ قنا، إن مشروع ازدواج طريق مصر – أسوان الزراعى سيتم بدايةً من نقطة تفتيش البياضية حتى كرم عمران بطول 12 كم كمرحلة أولى، موجها بسرعة التنسيق بين الجهات المعنية لبدء العمل فى المشروع.
وشدد محافظ قنا، على المسئولين بضرورة مراعاة تطبيق معايير الجوده العالية في عمليات الرصف، تنفيذا لخطة المحافظة نحو رفع كفاءة شبكة الطرق الرئيسية، وزيادة معدلات الأمان وتقليل المخاطر على الطرق السريعة والداخلية والحد من الحوادث ، من خلال رفع كفاءة جميع الطرق داخل المحافظة تدريجيا للحفاظ على سلامة مستخدميها.
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