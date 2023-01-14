محافظ قنا يتابع تنفيذ مشروع ازدواج الطريق الزراعى "مصر - أسوان"

وقال محافظ قنا، إن مشروع ازدواج طريق مصر – أسوان الزراعى سيتم بدايةً من نقطة تفتيش البياضية حتى كرم عمران بطول 12 كم كمرحلة أولى، موجها بسرعة التنسيق بين الجهات المعنية لبدء العمل فى المشروع.

وشدد محافظ قنا، على المسئولين بضرورة مراعاة تطبيق معايير الجوده العالية في عمليات الرصف، تنفيذا لخطة المحافظة نحو رفع كفاءة شبكة الطرق الرئيسية، وزيادة معدلات الأمان وتقليل المخاطر على الطرق السريعة والداخلية والحد من الحوادث ، من خلال رفع كفاءة جميع الطرق داخل المحافظة تدريجيا للحفاظ على سلامة مستخدميها.