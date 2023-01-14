جنوب سيناء_ ياسر عامر

تابع اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم، فعاليات اليوم الثالث من الدورة الأولى للسباق التنشيطي لسباقات الهجن، بمشاركة 17 محافظة مصرية وأكثر من 800 من الهجن، والمقامة بمضمار الهجن والفروسية بمنطقة السفاري بمدينة شرم الشيخ.

كما قام المحافظ بجولة تفقدية تابع فيها الأعمال الإنشائية للقرية التراثية التي يتم إنشاؤها بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي وتشمل: 10 ورش حرفية، و2 قاعة عرض، مخازن، مسرح مكشوف، مطعم بدوي، حدائق مفتوحة ولاند سكيب، مضيفا أنه جاري الانتهاء من إنشاء المرحلة الأولي من أماكن إيواء الهجن.

ولفت المحافظ إلى أنه تم الانتهاء بالكامل من المنصة الرئيسية وأماكن الجمهور، وقاعة كبار الزوار، كما تم الانتهاء من الوحدة البيطرية، ومسجد الهجن، وجاري الانتهاء من شبكة الطرق، مشيرا إلى أن هذا في إطار الاستعداد لانطلاق المهرجان المصري الإماراتي الثاني للهجن والتراث، والمزمع انعقاده أواخر فبراير أو أوائل مارس من العام الجاري.

رافق المحافظ خلال الجولة، الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء رماح هاشم، رئيس مدينة شرم الشيخ، والمهندس الاستشاري كرم معوض استشاري المشروع، وزيدان عبد الغفار، وكيل وزارة التضامن بالمحافظة، ومستشاري المحافظ، وعيد حمدان رئيس الاتحاد المصري للهجن، وكان في استقبال المحافظ ومرافقيه ممثلي الشركات المنفذة.



احدالانشاءات



القرية التراثية



محافظ جنوب سيناء يتفقد القرية التراثية ويتابع فعاليات السباق التنشيطي للهجن