انطلاق فعاليات ثانى أيام سباق الهجن التنشيطى بشرم الشيخ

شرم الشيخ - محمد حسين

انطلقت اليوم السبت أشواط ثانى أيام سباق الهجن التنشيطى بمشاركة 750 جملا من 12 محافظة، وقال عيد حمدان رئيس الاتحاد المصرى للهجن، إن السباق اليوم بعدد 21 شوطا متواصلة بعد أن تم أمس إجراء 9 أشواط.

وأضاف أنه من المقرر نهاية اليوم توزيع الجوائز على المتسابقين، لافتا إلى أن السباق يقدم جوائزه المالية الاتحاد الاماراتى للهجن .

وأشار سلامة أبو الندا ترابين رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصرى للهجن إلى أن السباق حضرت للمشاركة فيه جمال من كافة محافظات مصر الصحراوية ويتم انطلاق الأشواط وفقا لسن كل جمل وتتم بواسطة الراكب الآلى وشوط تراثى بواسطة الراكب البشرى.

وتابع الدكتور مهدى سماحة مدير البطولة، أن السباق تقوم بتنظيمه لجان فنية متخصصة تبدأ بتحديد سن كل جمل واختيار الشوط المناسب له ولجان التحكيم التى ترصد الرقم الزمنى الذى يحققه كل جمل وتحديد أول 10 مراكز.

وكان اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، شهد الدورة الأولى للسباق التنشيطي لسباقات الهجن، بحضور ممثلي الوزارات المشاركة ولك بمضمار الهجن بشرم الشيخ.

وأوضح المحافظ أن ذلك في إطار الاستعداد للمهرجان المصري الإماراتي للهجن والتراث، المزمع إقامته أواخر فبراير أو أوائل مارس من العام الجاري، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية وحضور كبار الشخصيات من مصر والإمارات العربية المتحدة.

وأكد المحافظ أن المستهدف من هذه الدورة اختبار المنشآت والمرافق المتطورة في المضمار والوقوف علي كافة الاستعدادات والإجراءات التنظيمية المتعلقة بالسباقات تهيئة كل الأجواء المحفزة علي إنجاح المهرجان المصري الإماراتي الثاني للهجن والتراث والمقرر خلال الأسابيع القادمة، مضيفا أن بذل الجهد في التدريب والإستعداد لتنفيذ المخطط هو أهم عناصر النجاح لتحقيق الأهداف المرجوة وهو الدرس الذي تعلمناه في مدرسة القوات المسلحة مصنع الرجال حماة الوطن القائمين علي تنميته وازدهاره ورفاهية أبنائه.

وجدد فودة دعوته لجميع مربي الهجن والمؤسسات المعنية في كل الأقاليم المشاركة في الفعاليات التي يستضيفها مضمار الهجن بشرم الشيخ والإستفادة من مكونات المشروع الضخم الذي تأسس لمنح فرص غير محدودة لتحقيق مكاسب عديدة ومتنوعة لجميع المشاركين، مؤكدا ثقته في كفاءة الخدمات والتسهيلات التي تم إعدادها لإنجاح المشاركات وتميز الفعاليات في نمط دائم ومتكرر.