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محافظ الغربية يستقبل رئيس نادي طنطا ويتفقد منشآت النادي للتطوير.. صور

السبت، 14 يناير 2023 09:42 م
محافظ الغربية يستقبل رئيس نادي طنطا ويتفقد منشآت النادي للتطوير.. صور المحافظ خلال الاستقبال
الغربيــــة عادل ضرة

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أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية على تقديم المحافظة لكافة أوجه الدعم لنادي طنطا الرياضي، ولكافة الأندية الرياضية والتي تساهم في بناء جيل من الأبطال يشرف ويرفع اسم المحافظة عاليا، جاء ذلك خلال استقباله، مساء اليوم، للمحاسب فايز عريبي رئيس مجلس إدارة نادي طنطا بديوان عام المحافظة، وذلك بحضور، النائب عبد المنعم شهاب، النائب غباشي بدير، النائب إيهاب الهرميل والنائب على عز. 

 
وخلال اللقاء، تم مناقشة عدد من المقترحات لتطوير المنشآت داخل النادي، واستثمار كافة الإمكانيات داخل النادي للاستفادة منها لتعظيم الموارد ، وعقب اللقاء تفقد رحمي وعريبي منشآت النادي وملحقاته، تمهيدا لدراستها وإعداد تقرير بها للمناقشة مع وزير الشباب والرياضة.
محافظ الغربية يستقبل رئيس نادي طنطا ويتفقد منشآت النادي للتطوير (1)
 

 

محافظ الغربية يستقبل رئيس نادي طنطا ويتفقد منشآت النادي للتطوير (2)
 

 

محافظ الغربية يستقبل رئيس نادي طنطا ويتفقد منشآت النادي للتطوير (3)
 

 

محافظ الغربية يستقبل رئيس نادي طنطا ويتفقد منشآت النادي للتطوير (4)
 

 

محافظ الغربية يستقبل رئيس نادي طنطا ويتفقد منشآت النادي للتطوير (5)
 

 

محافظ الغربية يستقبل رئيس نادي طنطا ويتفقد منشآت النادي للتطوير (6)
 

 

محافظ الغربية يستقبل رئيس نادي طنطا ويتفقد منشآت النادي للتطوير (7)
 

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