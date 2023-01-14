محافظ الجيزة يكرم 30 عاملا من المتميزين بالأحياء والمراكز غدا

كتبت - مرام محمد

تنظم محافظ الجيزة بديوان عام المحافظة، غدا الأحد، احتفالية لتكريم 30 عامل وعاملة من المتميزين فى عملهم بالأحياء والمراكز والمدن والديوان العام؛ تقديراً لاجتهادهم وتحفيزهم على أداء عملهم.

وستشهد الاحتفالية تسليم اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ، مكافأة مالية وشهادات تقدير للمتميزين من العاملين، وذلك بحضور العديد من أعضاء الجهاز التنفيذي.

وتواصل محافظة الجيزة، تنفيذ خطة تطوير الطرق والمحاور المرورية، ورفع كفاءة البنية التحتية وتطوير المدارس والمستشفيات والمراكز الخدمية، فى إطار تنفيذ الخطة الاستثمارية والتى شهدت إدراج العديد من المشروعات الهامة فى مختلف القطاعات للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وكان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قد أشاد بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة وسرعة تعاملها مع شكاوى واستغاثات المواطنين التى يتم رصدها، وتنفيذها لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، بضرورة تحقيق أفضل استجابات ممكنة للشكاوى، وما تقوم به المنظومة من تنسيق كامل مع جميع الجهات الحكومية، مشيرا إلى أن المحافظة تمكنت من إنجاز 99% من الشكاوى الواردة من مواطنى الجيزة إلى منظومة الشكاوى الحكومية التابعة لمجلس الوزراء وحلها.

وأكد محافظ الجيزة، أن الشكاوى المتبقية التى لم يتم إنجازها حتى الآن تتعلق بمشروعات جارى تنفيذها ولم يتم الانتهاء منها أو مشروعات لم يتم توافر الاعتمادات المالية لها خلال العام المالى الحالي، مؤكدًا أنه تم تقليص مدة الرد وإنجاز الشكوى لتصل إلى 4 أيام فقط بدلا من 21 يومًا للتسهيل على المواطنين وتحقيق الاستجابة الفورية لمطالبهم.

وأوضح محافظ الجيزة، أن المحافظة تسعى إلى الارتقاء بمستوى الخدمات الإلكترونية التى تقدمها للمواطنين وخاصة فى الرد على الشكاوى حيث يتم تلقى وفحص وتوجيه جميع الشكاوى والرد عليها إلكترونيا فوراً.

وأكد المحافظ، أن هناك متابعة يومية لشكاوى المواطنين وأن المحافظة لا تدخر جهداً فى حلها مع الاهتمام البالغ بمستوى النظافة والتجميل وعدم السماح بتراكم تجمعات لمخلفات القمامة والتعاقد مع شركات نظافة لديها الخبرة والمعدات الكافية لتفعيل منظومة الجمع السكنى بالمراكز والقرى.