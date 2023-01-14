اليوم السابع
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أكرم القصاص
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محافظ الإسكندرية يعتمد مواعيد الامتحانات الجديدة للصف السادس الابتدائى

السبت، 14 يناير 2023 03:59 م
محافظ الإسكندرية يعتمد مواعيد الامتحانات الجديدة للصف السادس الابتدائى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

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اعتمد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، مواعيد الامتحانات الجديدة للصف السادس الابتدائي التي تم إقرارها من مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية بقيادة الدكتور عربي أبوزيد مدير المديرية، وذلك عقب قرار المحافظ بتعطيل الإمتحانات للصف السادس الابتدائي اليوم السبت نظرا لسوء الأحوال الجوية والأمطار الغزيرة المفاجئة التي تعرضت لها محافظة الإسكندرية فجر اليوم. وحرصًا على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب. 
 
وتم تعديل الجدول بحيث يؤدي طلاب الصف السادس الابتدائي امتحان مادتي ( الرياضيات والتربية الدينية) يوم الثلاثاء الموافق 17 يناير الجاري في تمام الثامنة صباحًـا،  بينما يؤدي الطلاب امتحان مادتي (اللغة العربية والدراسات ) يوم الأربعاء الموافق 18 يناير في تمام الثامنة صباحًا.
 
أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على رؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالتواجد الميداني على مدار الساعة لمتابعة تداعيات النوة الحالية، ورصد أي حالات طارئة للتعامل الفوري تجنباً لحدوث أي مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.
 
وشدد المحافظ على استمرار رفع درجة الاستعداد والطوارىء في جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة، للتعامل مع توقعات هيئة الأرصاد الجوية التي أفادت بتعرض المحافظة لفرص سقوط متوسطة الشدة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانا بنسبة حدوث (60%). 
 
 وأوضح أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر، وذلك للتعامل مع أي أزمة طارئة، حيث تقوم الغرفة باستقبال كافة شكاوي المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.
 
وتهيب محافظة الإسكندرية بالمواطنين توخي الحذر، والإبلاغ على أرقام غرف الطواريء والخطوط الساخنة  لتلقي بلاغات المواطنين بمحافظة الإسكندرية : غرفة عمليات المحافظة على مدار 24 ساعة للشكاوى الطارئة والعاجلة: علي الخط الساخن 114 من التليفون الأرضي، والخط الساخن لشركة الصرف الصحي 175، والخط الساخن لشركة مياه الشرب 125.
 
 
 

 


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