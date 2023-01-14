محافظ الإسكندرية يؤكد انتظام الامتحانات غدا الأحد

الإسكندرية جاكلين منير

أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية عن انتظام الامتحانات غدا الأحد، طبقا للجداول المعتمدة بكافة المراحل التعليمية داخل المدارس، وذلك فى ضوء البيانات الواردة من هيئة الأرصاد الجوية.

ووجه محافظ الإسكندرية مديرية التربية والتعليم بإتخاذ كافة التدابير والإحتياطات اللازمة للتيسير على أبنائنا الطلاب أداء امتحاناتهم دون أى معوقات أو عراقيل.

وأوضح محافظ الإسكندرية، أن جميع الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع كافة القطاعات الخدمية والحيوية في متابعة لحظية تحسباً لأي تقلبات مناخية مفاجئة، لافتاً إلى استمرار عمل غرف العمليات الرئيسية بالمحافظة والفرعية بالجهات التابعة لها على مدار الساعة لتلقى أى شكاوى للمواطنين.

يأتى ذلك فيما شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى في جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة، وتكثيف التواجد الميداني لجميع القيادات التنفيذية على مدار الساعة لمتابعة تداعيات النوة الحالية والأمطار الغزيرة التي تتعرض لها المحافظة، موضحًا أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر للتعامل مع أي حالة طارئة.

يذكر ان نوة "الفيضة الكبرى" تهب على الإسكندرية فى النصف الأول من شهر يناير، وسميت بهذا الاسم لأنها تجعل البحر يفيض ويزداد ارتفاع الامواج بشدة مما يصعب خلالها ممارسة مهنة الصيد، وتستمر الفيضة الكبرى لمدة 6 أيام وتهب خلالها رياح جنوبية غربية شديدة الأمطار.