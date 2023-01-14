محافظ الإسكندرية: تنفيذ 1007 قرارات إزالة للتعديات على أراضى الدولة والزراعات

وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية وإزالة التعديات عليها لحماية المسطحات الخضراء وضمان عدم عودة التعديات عليها

وأضاف الشريف، أنه تم تنفيذ 36 قرار لإزالة للمباني المخالفة واسترداد نحو 19739م2، بالإضافة إلى 692 قرارلإزالة التعديات على الأراضي الزراعية واسترداد نحو 170 فدان خلال الموجة 20 .

وأوضح المحافظ أنه تم تحرير 326 عقد لتقنين خلال العام الماضي ، وذلك بعد الانتهاء من إجراء المعاينات اللازمة ودراستها وتحصيل المقدم والتسجيل على المنظومة طبقا للإجراءات المتبعة في هذا الشأن؛ مشيرا إلى أن المحافظة قامت بتخفيض الأسعار المقدرة من قبل لجان التقنين بنسبة 15% للنشاط السكنى و10 % للنشاط التجاري والصناعي لفترة شهر للحالات التي لم تتعاقد تشجيعا للمواطنين على توفيق أوضاعهم وحرصا على دعم منظومة الصناعة في المحافظة .

ولفت الشريف إلى أنه تم تخصيص 16 قطعة أرض لإقامة مشروعات خدمية عليها؛ ومن بينها: تخصيص قطعة أرض بمساحة 3000 م2 بمنطقة الحرفيين- بنطاق حي غرب لإنشاء منطقة حرفية متطورة تستوعب المنشآت الصناعية والحرفية، كما تم تخصيص 3 قطع أراضي بمنطقة زاوية عبد القادر لإقامة مكتب تموين متطور ومركز شباب لخدمة المنطقة ومكتب بريد مطور، مضيفا أنه تم تخصيص أرض بمساحة 3589 م2 بجوار مدرسة محمود عباس العتي بحي منتزه ثان لإقامة مدرسة حكومية من الحضانة إلى الثانوي لغات لخدمة أهالي المنطقة. وفي نطاق حي منتزه أول تم تخصيص 4 قطع أراضي بمنطقة التحزيم لإقامة مدارس ومركز خدمات بريدية عليها