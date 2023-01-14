اليوم السابع
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السبت، 14 يناير 2023 05:53 م
أكرم القصاص
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محافظ الإسكندرية: تنفيذ 1007 قرارات إزالة للتعديات على أراضى الدولة والزراعات

السبت، 14 يناير 2023 04:44 م
محافظ الإسكندرية: تنفيذ 1007 قرارات إزالة للتعديات على أراضى الدولة والزراعات حملة إزالة التعديات على الأراضى
الإسكندرية- جاكلين منير

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أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أنه خلال العام الماضي قامت جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة وعلى رأسها جهاز حماية  أملاك الدولة بقيادة المهندس ياسر الفولي؛ بتنفيذ الموجة 19 و 20 لإزالة التعديات على أراضي الدولة ؛ حيث تم تنفيذ 84 قرارا لإزالة للمباني المخالفة واسترداد نحو  6709م2، بالإضافة إلى تنفيذ 195 قرارا لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية واسترداد نحو 92 فدانا خلال الموجة 19 .

وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية  وإزالة التعديات عليها لحماية المسطحات الخضراء وضمان عدم عودة التعديات عليها
 
وأضاف الشريف، أنه تم تنفيذ 36 قرار لإزالة للمباني المخالفة واسترداد نحو 19739م2، بالإضافة إلى 692 قرارلإزالة التعديات على الأراضي الزراعية واسترداد نحو 170 فدان خلال الموجة 20 .
 
وأوضح المحافظ أنه تم تحرير 326 عقد لتقنين خلال العام الماضي ، وذلك بعد الانتهاء من إجراء المعاينات اللازمة ودراستها وتحصيل المقدم والتسجيل على المنظومة طبقا للإجراءات المتبعة في هذا الشأن؛ مشيرا إلى أن المحافظة قامت بتخفيض الأسعار المقدرة من قبل لجان التقنين بنسبة 15% للنشاط السكنى و10 % للنشاط التجاري والصناعي لفترة شهر للحالات التي لم تتعاقد تشجيعا للمواطنين على توفيق أوضاعهم وحرصا على دعم منظومة الصناعة في المحافظة .
 
ولفت الشريف إلى أنه تم تخصيص 16 قطعة أرض لإقامة مشروعات خدمية عليها؛ ومن بينها: تخصيص قطعة أرض بمساحة 3000 م2 بمنطقة الحرفيين- بنطاق حي غرب لإنشاء منطقة حرفية متطورة تستوعب المنشآت الصناعية والحرفية، كما تم تخصيص 3 قطع أراضي بمنطقة زاوية عبد القادر لإقامة مكتب تموين متطور ومركز شباب لخدمة المنطقة ومكتب بريد مطور، مضيفا أنه تم تخصيص أرض بمساحة 3589 م2 بجوار مدرسة محمود عباس العتي بحي منتزه ثان لإقامة مدرسة حكومية من الحضانة إلى الثانوي لغات لخدمة أهالي المنطقة. وفي نطاق حي منتزه أول تم تخصيص 4 قطع أراضي بمنطقة التحزيم لإقامة مدارس ومركز خدمات بريدية عليها
 
 
 

 


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