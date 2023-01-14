محافظ أسوان: بدء تنفيذ مصنع المشغولات الذهبية بالمنطقة الصناعية

أسوان - عبد الله صلاح

أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أنه بعد أيام قليلة بوضع حجر الأساس لمشروع إنشاء مصنع المشغولات الذهبية وتصنيع السبائك بالمنطقة الصناعية بالعلاقى بحضور لجنة الصناعة بمجلس النواب، بدأت على الفور الخطوات التنفيذية على أرض الواقع للإسراع فى إنشاء المصنع.

وأضاف محافظ أسوان، فى بيان صحفى، أن المصنع يقع على مساحة 15 ألف م2، وبتكلفة إستثمارية تصل لأكثر من 700 مليون جنيه حيث يضم المجمع الصناعى الأكبر من نوعه فى صعيد مصر ثلاثة مصانع لإنتاج المشغولات الذهبية ، ومصفاة لتنقية وتصنيع السبائك ، ومدرسة تكنولوجيا تطبيقية لتعليم صناعة المشغولات الذهبية لخدمة أبناء المحافظة ، ويعتمد مجمع ماستر جولد الصناعى فى أسوان على أحدث تكنولوجيات التصنيع الإيطالية التى تضمن فتح أسواق تصديرية كبرى للمنتج المصرى.

وأشار المحافظ إلى أن المصانع الجديدة تعتبر إضافة كبيرة للمنطقة الصناعية بالعلاقى ، والتى تشهد أيضاً إفتتاح وتشغيل 27 مصنع من ضمن 34 مصنع مخطط إفتتاحهم وتشغيلهم على مراحل متتالية ، والتى ستساهم فى توفير المئات من فرص العمل للشباب الأسوانى.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ بأنه بناءاً على تعليمات محافظ أسوان قامت إدارة المنطقة الصناعية بأعمال الصيانة اللازمة لأعمدة الإنارة بالمنطقة ، وجارى العمل على رفع مستوى الخدمات ، بجانب السعى المتواصل مع رجال الأعمال لإضافة خدمات أخرى.

وأوضحت، بأنه تم تكوين فريق عمل " لأكون معكم " للتعاون مع فريق عمل المحافظة لمتابعة كل ما هو جديد ، لتذليل أى معوقات تؤثر على عمل المصانع حتى يتسنى عملها بالكفاءة المطلوبة.