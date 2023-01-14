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مجلس الوزراء: الطاقة الكهربائية في شمال سيناء زادت 7 أضعاف

السبت، 14 يناير 2023 10:30 م
مجلس الوزراء: الطاقة الكهربائية في شمال سيناء زادت 7 أضعاف نادر سعد
كتب أحمد عرفة

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قال السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الحكومة توجه لشماء سيناء بصحبة 7 وزراء ليتفقدوا 3 مناطق، متابعا: رئيس الوزراء لم يذهب إلى منطقة واحدة، ولكن إلى 3 مناطق، وتحرك على طرق سريعة وهذه رسالة أن الأمن والأمان عادا بشكل فعال فى سيناء.

وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال برنامج التاسعة، المذاع على قناة الأولى، أن هناك 5 جامعات فى شمال سيناء، حيث إن أهالى محافظات أخرى أصبحوا يذهبون لجامعات فى شمال سيناء، موضحا أن عمليات التنمية موجودة فى شمال سيناء.

وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بأن تسير عمليات التنمية جنبا إلى جنب مع مكافحة الإرهاب، لافتا إلى أن الطاقة الكهربائية فى شمال سيناء تمت زيادتها 7 أضعاف لتصبح 700 جيجا وات، بجانب توسيع ميناء العريش من خلال 540 فدانا تم إضافتها، وزادت مساحته 11 مرة وهذا سيخدم على المشروعات الصناعية التى تقوم بها الدولة فى سيناء.

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه تم بناء 10 آلاف وحدة سكنية فى رفح، وهناك تنوع للمشروعات التنموية فى سيناء، حيث مشروعات استصلاح أراضى زراعية، ومشروعات استزراع سمكى ومشروعات تعدين ومشروعات صناعية، حيث إن شمال سيناء تتميز بالثراء.

 


نادر سعد

مصر

شمال سيناء

مشروعات

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