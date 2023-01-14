ليتوانيا ترجح وقوع انفجار بخط الغاز مع لاتفيا بسبب "عيب فني"

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قال رئيس شركة نقل الغاز الطبيعي في ليتوانيا اليوم السبت ، إن انفجار خط الغاز بين ليتوانيا ولاتفيا وقع على الأرجح بسبب "عيب فني".

وأضاف نيموناس بيكنيوس - في تصريح أوردته شبكة "إيه بي سي" الأمريكية - "لا أعتقد بوجود فعل متعمد، أعتقد أنه حادث"، موضحا أن أحد الأسباب المحتملة للانفجار هو وجود عيوب في اللحام، وأن التحقيق سيوفر جميع الإجابات في غضون عدة أيام.

ووصل ارتفاع ألسنة اللهب الناجمة عن الانفجار الذي وقع أمس إلى 50 مترا في السماء، فيما تم إجلاء نحو 250 شخصا من قرية "فالاكيلياي" القريبة كإجراء احترازي.

وتم إخماد الحريق بحلول منتصف الليل وعاد السكان إلى منازلهم بينما بدأت أعمال الإصلاح في خط الأنابيب المتضرر.

كانت الإذاعة الليتوانية قد ذكرت - أمس - أن رجال الإطفاء والإنقاذ يعملون لإخماد الحريق، الذي اندلع في خط الأنابيب الرئيسي الذي يصل إلى لاتفيا المجاورة.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي ألسنة ضخمة من اللهب بارتفاع نحو 50 مترا وكان من الممكن رؤيتها من عدة كيلومترات، وفقا لتقرير إذاعي.