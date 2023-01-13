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ألسنة اللهب بلغت 50 مترا.. انفجار خط أنابيب الغاز فى ليتوانيا

الجمعة، 13 يناير 2023 08:04 م
ألسنة اللهب بلغت 50 مترا.. انفجار خط أنابيب الغاز فى ليتوانيا انفجار
كتب محمد جمال

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تعرض خط لأنابيب الغاز لانفجار بمنطقة باسفالسكى فى ليتوانيا، حيث بلغ ارتفاع أعمدة اللهب منه 50 مترا، ولم يتم تسجيل سقوط ضحايا، بحسب "روسيا اليوم".

ونقل الموقع عن الشرطة المحلية بيانها "أبلغت شرطة منطقة بانيفيجسكى بعد ظهر اليوم عن وقوع انفجار في خط انابيب غاز في قرية باسفالسكي بمنطقة فينكيمو".

وأفاد البيان بأن ارتفاع اعمدة اللهب المفتوح بلغت 50 مترا، في حين أشارت المعطيات الأولية لعدم تسجيل إصابات".

وأكد جينتوتاس جيجوزينسكاس، عمدة منطقة باسفالسكلا، فى مداخلة مع راديو LRT، أن "خط أنابيب غاز الضغط العالي" انفجر بالقرب من طريق باسفالسكي -سياولياي السريع.

وقال عمدة باسفالسكي إن "الشعلة تصل إلى ارتفاع كبير، ولا توجد مبان سكنية قريبة، لكن لا أحد يعرف، وفقا للقواعد، لأي مسافة يتوجب إجلاء السكان.

وأضاف جيجوزينسكاس: "تعمل خدمات الطوارئ، ويتم حاليا استخدام مسارات مرور التفافية، لإبعاد المواطيني عن مكان الحادث".


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