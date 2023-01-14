لندن تدرس إرجاء تمزيق جزء من صفقة بريكست قبل مفاوضات مع بروكسل

كتبت رباب فتحى

كشفت صحيفة "الجارديان" البريطانية، عن أن الوزراء البريطانيين يدرسون إرجاء التشريع المقترح الذي من شأنه أن يسمح للمملكة المتحدة بتمزيق بعض ترتيبات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لأيرلندا الشمالية من جانب واحد ، كدليل على حسن النية في المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي.

ويأمل مفاوضو الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة أن يتمكنوا من دخول مرحلة "النفق" من المفاوضات الأسبوع المقبل. من المرجح أن يتم تحديد تلك المرحلة ، التي تتضمن مفاوضات مكثفة دون تعليق عام ، بعد اجتماع بين وزير خارجية المملكة المتحدة ، جيمس كليفرلي ، ونائب رئيس المفوضية الأوروبية ماروش شيفوفيتش يوم الاثنين المقبل.

وقال مصدر رفيع في الاتحاد الأوروبي إنه كان هناك تفاهم على أن مشروع القانون لن يتقدم في الوقت الذي تمر فيه المفاوضات بمرحلة حاسمة ، على الرغم من أن مصدرًا من وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية نفى إيقاف القانون مؤقتًا.

وفي إشارة إلى بعض التقدم ، قالت حكومة المملكة المتحدة يوم الجمعة إنها ستؤجل الدعوة لإجراء انتخابات في أيرلندا الشمالية من أجل إعطاء فرصة لمحادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. لكن مصادر بارزة في الاتحاد الأوروبي قالت إنه يتم إحراز "تقدم بطيء" فقط ، وحذر الجانبان من استمرار وجود خلافات كبيرة.

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطانى، ريشي سوناك يوم الجمعة: "تظل القضية هي أن هناك قضايا عالقة تحتاج إلى الاتفاق ، لكن ما زال طموحنا هو محاولة التوصل إلى اتفاق بأسرع ما يمكن".

وأشاد الجانبان بالاتفاق الأسبوع الماضي بشأن مشاركة البيانات ووصول الاتحاد الأوروبي إلى أنظمة تكنولوجيا المعلومات البريطانية كخطوة رئيسية في حل الخلاف حول البروتوكول. ولكن لا تزال هناك قضايا عالقة مهمة ، لا سيما مطالبة المملكة المتحدة بألا يكون لمحكمة العدل الأوروبية دور في النزاعات.