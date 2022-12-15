وذكرت صحيفة لوكسمبرج تايمز المحلية أن الجانبين كثفا المحادثات خلال الأسابيع الأخيرة حول ما يسمى ببروتوكول أيرلندا الشمالية بعد شهور من الجمود، ووفقا لمصادر مطلعة على الأمر، فإن المزاج السائد في لندن وبروكسل أكثر إيجابية مما كان عليه منذ فترة.



وقالت المصادر للصحيفة إن المفوض الأوروبي المسؤول عن العلاقات مع بريطانيا بعد "بريكست" ماروس سيفكوفيتش، سوف يلتقي مع وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي في بروكسل الخميس لتقييم الأمور السياسية.



ووفقا للمصادر، فأن الاجتماع - الأول لهم شخصيًا - ليس من المتوقع أن يوفر انفراجة فورية ولكن الأمل هو أنه سيعطي دفعة لتسريع المفاوضات بشكل أكبر في العام الجديد.



وأضافت الصحيفة أن أي اتفاق سوف يتطلب أن تبتعد المملكة المتحدة عن الموقف الذي يطالب حتى الآن بعدم وجود دور لمحكمة العدل الأوروبية في حل النزاعات المتعلقة بقانون الاتحاد الأوروبي، بينما سيحتاج الاتحاد الأوروبي إلى مزيد من تخفيف العقبات أمام التدفقات التجارية بين بريطانيا وشمال أيرلندا.



وأشارت إلى أن التغيير في مزاج مسؤولي الاتحاد الأوروبي يعكس ما قاله نظراؤهم البريطانيون في الأسابيع الأخيرة حيث ذكرت تقارير سابقًا أن لندن قررت تأجيل الانتخابات في أيرلندا الشمالية إلى فبراير المقبل من أجل إتاحة الوقت للمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي لإبرام صفقة بحلول ذلك التاريخ.



يذكر أن بروتوكول إيرلندا الشمالية هو بند أساسي من بنود صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي التي تم التفاوض عليها ووافق عليها رئيس الوزراء الأسبق بوريس جونسون منذ حوالي ثلاث سنوات، لكنه بروتوكول رفض رؤساء الوزراء البريطانيون المتعاقبون تنفيذه ، مما دفع الاتحاد الأوروبي إلى فتح العديد من إجراءات الانتهاك ضد لندن.