عميد طب طنطا يزور طالبين أصيبا فى حادث أثناء توجههما للامتحان

حرص الدكتور أحمد محمد غنيم عميد كلية الطب جامعـة طنطـا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، على التوجه لمستشفى الطوارئ الجامعى فورعلمه بوقوع حادث سير لطالبين مقيديين بالفرقة الرابعة كلية الطب، للوقوف ومتابعة الحالة الصحية الخاصة بهم.

رافقه رئيس الجامعة، الدكتور حسن التطاوى المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية والدكتور أحمد السقا مدير مستشفى الطوارئ الجامعى والدكتور محمد سمير مدير مستشفى التعليمى العالمى والدكتور محمد جابر المنسق الأكاديمى لبرنامج الجدارات بالكلية.

وأكد الدكتور أحمد غنيم عميد الكلية، أن حالة الطالبين مستقرة وطمأن أهلهم وذويهم، موجها بتوفير كافة أنواع الرعاية الصحية والمستلزمات الطبية.