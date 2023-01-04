يوسف إيهاب طالباً مثالياً وآروى حجازى طالبة مثالية بكلية طب طنطا

أسفرت المسابقة عن فوز الطالب يوسف إيهاب أبواليزيد يوسف المقيد بالفرقة السادسة بالكلية بالمركز الأول فى مسابقة الطالب المثالى فيما فازت الطالبة أروى حسن حجازى المقيدة بالفرقة السادسة بالكلية بالمركز الأول فى مسابقة الطالبة المثالية تحت إشراف إدارة رعاية الشباب بالكلية بمشاركة 6طلاب ( 4 طالب و 2طالبة ) .

وضمت لجنة إختيار الطالب المثالى والطالبة المثالية : الدكتورة هويدا إسماعيل وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب و الدكتور أسامة شلبى رئيس قسم طب و جراحة العين و الدكتورة أمل حلاوة رئيس قسم التشريح الآدمى و الدكتورة منى ابو النور الأستاذة بقسم الطب الشرعى و الدكتور محمد جابر الأستاذ بقسم جراحة المسالك البولية و الدكتورة عزة أبو رية الأستاذة بقسم الهستولوجيا .

وأكد الدكتور أحمد غنيم عميد الكلية على أن الكلية لا تدخر جهدا فى دعم كافة الأنشطة والمسابقات الطلابية وتوفير كافة الإمكانيات لدعم ورعاية الطلاب المتميزين مهنئا الطلاب الفائزين باعتبارهم مثل أعلى وقدوة لجميع الطلاب لبذل المزيد من الجهد والتفوق مشيرا إلى أن الطلاب الفائزين سيمثلون الكلية فى المشاركات الخارجية .

جدير بالذكر أنه تم التنافس وتقييم النتائج تم وفقاً لمجموعة من الأسس والمعايير، شملت التفوق الدراسى والمقابلة الشخصية التى تتضمن المظهر والثقة بالنفس وسرعة البديهة والقدرة على الإقناع إلى جانب اختبار المعلومات العامة واللغة بالإضافة إلى كيفية العرض التقديمى للمهارات الشخصية والتى يكون جزء منها باللغة الإنجليزية وأن يكون الطالب من المشاركين المتميزين فى الأنشطة الطلابية والأنشطة المجتمعية مثل الجمعيات الخيرية والعمل التطوعى والتوعية الصحية و عرض إحدى القضايا المجتمعية والحلول من وجهة نظره أو طرح مبادرة طلابية لعلاج مشكلة فى مجتمعه المحيط به.