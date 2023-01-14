طلاب كليات القطاع الطبي بجامعة كفر الشيخ يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الأول إلكترونيًا

كفر الشيخ- محمد سليمان

أعلن الدكتور عبد الرازق دسوقى رئيس جامعة كفرالشيخ اليوم السبت، ختام الأسبوع الثاني لامتحانات الفصل الدراسي الأول لعام 2022/2023 لطلاب كليات القطاع الطبي بإجمالي 17338 طالبا.

وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ، نجاح أداء طلاب القطاع الطبي للاختبارات الإلكترونية بمركز الاختبارات الإلكترونية بالجامعة لامتحانات الفصل الدراسي الأول من العام الجامعى 2022/2023، بإجمالى 49 مقررا فى كليات الصيدلة 5 مواد، وكلية طب الفم والأسنان 17 مادة، وكلية العلاج الطبيعي 9 مواد، وفي كلية الطب البيطري 10 مواد، وفي كلية التمريض 6 مواد والمعهد الفني للتمريض بواقع مادتين.

وأوضح، أن مركز الاختبارات المركزية الإلكترونية بالجامعة مصمم طبقًا للمواصفات القياسية لمراكز الاختبارات الإلكترونية، وتم تزويده بأحدث الأجهزة وخدمات الإنترنت ليكون المركز نموذجًا مثاليًا لمراكز الاختبارات الإلكترونية على مستوى الجامعات.