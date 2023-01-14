ضبط 6199 لتر مواد بترولية قبل بيعها بالسوق السوداء خلال حملات رقابية بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

ضبطت مديرية التموين بالشرقية ، 6199 لتر مواد بترولية داخل احد محطات الوقود قبل تهريبها وبيعها بالسوق السوداء خلال حملات رقابية على الأنشطة التجارية بنطاق مركز ههيا، في إطار تكثيف مجهوداتها الرقابية على كافة الأنشطة التجارية المختلفة للوقوف على مدى إلتزام أصحابها بالقوانين والمقررات التموينية لمنع إحتكار السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء وتطبيق القانون على المخالفين بكل حزم وقوة وردع كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الدولة.

وكان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد كلف فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية المفاجئة على المصانع والمحال التجارية والمخازن والمطاعم والجزارين وكافة الأنشطة التجارية للتأكد من إلتزام أصحابها بالأسعار المعلنة والتصدى بكل حزم لظاهرة الغش التجاري وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذ لذلك، قامت إدارة تموين ههيا برئاسة محمد اﻷلفي مدير الادارة بحملة تفتيشية على اﻷنشطة التموينية والتجارية، وقد تمكنت الحملة أثناء مرورها على احد محطات الوقود للتأكد من توافر الوقود وإلتزام أصحابها بالأسعار المقررة وتمكنت الحملة من ضبط 6199 لتر بنزين وسولار قبل بيعها بالسوق السوداء داخل أحد محطات المواد البترولية بعزبة مختار بك وتم تحرير المحضر رقم 381 لسنة 2023 جنح ههيا، والتحفظ علي الكميات علي ذمة المحضر.

وقد تمكنت الحملة كذلك أثناء مرورها بقرية المهدية من ضبط عدد 1000 كيس مكرونة مجهولة المصدر داخل مخزن سلع غذائية، زنة الكيس الواحد 350 جرام، باجمالي كمية مقدارها 350 كيلو جرام، وتحرير المحضر رقم 380 لسنة 2023 جنح ههيا، وتم التحفظ علي المضبوطات علي ذمة المحضر.