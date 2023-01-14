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فى ثانى أكبر مبلغ يتم ربحه فى التاريخ..

سى إن إن : أمريكى يربح جائزة قيمتها 1.35 مليار دولار بمسابقة اليانصيب

السبت، 14 يناير 2023 10:20 م
سى إن إن : أمريكى يربح جائزة قيمتها 1.35 مليار دولار بمسابقة اليانصيب الدولار الأمريكى
كتب محمد جمال

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أعلن منظمو اليانصيب الأمريكى Mega Millions أن مواطنا من ولاية مين، ربح جائزة قيمتها 1.35 مليار دولار، في ثاني أكبر مبلغ يتم ربحه باليانصيب في التاريخ، بحسب "سى ان ان" .

خمّن الرابح الذي ما زال مجهولا جميع الأرقام الستة الفائزة التي تم تحديدها مساء أمس الجمعة.

اليانصيب 55
جائزة اليانصيب

وقال المنظمون في بيانهم: "مرة أخرى، كان يوم الجمعة الـ13 يوما محظوظا للمليونير الكبير! الذي سيحتفل فيه حامل بطاقة اليانصيب من ولاية مين بعام جديد سعيد للغاية بعد أن كان الوحيد الذي تطابقت جميع الأرقام الستة الرابحة مع التي سحبها ليلة الجمعة".

ولا يزال الفوز بالجائزة الكبرى في يانصيب Mega Millions عام 2018 البالغ 1.537 مليار دولار يمثل فوزا قياسيا في تاريخ اليانصيب الذي يقام منذ عام 2002.


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