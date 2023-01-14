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سطوع الشمس وصفاء صافية فى طقس محافظة الغربية الآن

السبت، 14 يناير 2023 10:29 ص
سطوع الشمس وصفاء صافية فى طقس محافظة الغربية الآن سطوع الشمس وصفاء صافية فى الغربية
الغربية مصطفى عادل

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تشهد محافظة الغربية صباح اليوم السبت، استقرار ملحوظ في حالة الطقس وسطوع لأشعة الشمس وسماء صافية مع تجمع بسيط للسحب الخفيفة في أماكن متفرقة.

واختفت الشبورة المائية في الصباح بعد انتشارها طوال الساعات المتأخرة من الليل، ورفعت محافظة الغربية حالة الطوارئ في كافة القطاعات الخدمية للتعامل مع الحالات الطارئة للطقس والتدخل حال حدوث تقلبات جوية أو سقوط أمطار.
 
تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت، انخفاض فى درجات الحرارة ليسود طقس بارد فى الصباح الباكر لطيف نهاراً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.
 
كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة صباحا على القاهرة الكبرى ، وفرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وأمطار خفيفة على جنوب الوجه البحرى.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم السبت، القاهرة العظمى 19 درجة والصغرى 12 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 12 درجة، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 11 درجة، وسوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 09 درجة، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 09 درجة، وأسوان العظمى 22 درجة والصغرى 10 درجة.
سطوع الشمس وصفاء صافية فى الغربية (1)
سطوع الشمس وصفاء صافية فى الغربية (1)

سطوع الشمس وصفاء صافية فى الغربية (2)
طقس الغربية (2)

سطوع الشمس وصفاء صافية فى الغربية (3)
سطوع الشمس وصفاء صافية فى الغربية (3)

سطوع الشمس وصفاء صافية فى الغربية (4)
سطوع الشمس وصفاء صافية فى الغربية (4)
 
 
 
 
 

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