اليوم السابع
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رفع مياه الأمطار وحملات نظافة.. ومحافظ كفر الشيخ: استمرار رفع حالة الطوارئ.. صور

السبت، 14 يناير 2023 11:39 م
رفع مياه الأمطار وحملات نظافة.. ومحافظ كفر الشيخ: استمرار رفع حالة الطوارئ.. صور رفع مياه الأمطار
كفر الشيخ – محمد سليمان

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شهدت عدد من مدن محافظة كفر الشيخ، مساء اليوم السبت، أعمال رفع مياه الأمطار، وأعمال النظافة في الفترة المسائية، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظة كفر الشيخ، بتكثيف التواجد الميداني لجميع الجهات والأجهزة التنفيذية بالمحافظة والمتابعة على مدار الساعة لأعمال كسح تجمعات مياه الأمطار الغزيرة التي تتعرض لها المحافظة، موجها باستمرار رفع حال الطوارئ، وانعقاد غرف العمليات.

تابع السيد عبد الستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، سير العمل بمنظومة النظافة ليلا للوردية الثالثة بشوارع المدينة، لرفع كفاءة النظافة بجوار المدارس ورفع باقى مخلفات الأمطار بنطاق حى شمال، بالإضافة إلى رفع المتولد اليومي من القمامة والمخلفات ومتابعة أعمال النظافة الدورية، للتأكد من رفع تراكمات القمامة والحفاظ على مستوى النظافة وذلك فى إطار جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتكثيف الحملات على المرافق وتحسين الخدمات للمواطنين، والتواصل معهم ميدانياً، وتأكيداً منا على ضرورة السعي دائماً لتقديم الأفضل والأفضل لخدمة المواطنين والارتقاء لرفع مستوى النظافة.

تابع وائل فرج، رئيس مدينة برج البرلس، أعمال رفع تراكمات مياه الأمطار في الأماكن التي تتعرض لتجمعات المياه، وتسليك وتطهير صفايات الأمطار وغرف الصرف الصحي وضخ المياه مع استعداد سيارات شفط، وسحب المياه لسحب المياه الناتجة عن سقوط الأمطار المرتقبة أولا بأول.

استمرار رفع مياه الامطار
استمرار رفع مياه الامطار

 

تابع رفع مياه الامطار
تابع رفع مياه الامطار

 

رفع لمخلفات
رفع لمخلفات

 

رفع مياه الامطار بسوق
رفع مياه الامطار بسوق

 

رفع مياه الامطار
رفع مياه الامطار

 


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