رفع مياه الأمطار وحملات نظافة.. ومحافظ كفر الشيخ: استمرار رفع حالة الطوارئ.. صور

تابع السيد عبد الستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، سير العمل بمنظومة النظافة ليلا للوردية الثالثة بشوارع المدينة، لرفع كفاءة النظافة بجوار المدارس ورفع باقى مخلفات الأمطار بنطاق حى شمال، بالإضافة إلى رفع المتولد اليومي من القمامة والمخلفات ومتابعة أعمال النظافة الدورية، للتأكد من رفع تراكمات القمامة والحفاظ على مستوى النظافة وذلك فى إطار جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتكثيف الحملات على المرافق وتحسين الخدمات للمواطنين، والتواصل معهم ميدانياً، وتأكيداً منا على ضرورة السعي دائماً لتقديم الأفضل والأفضل لخدمة المواطنين والارتقاء لرفع مستوى النظافة.

تابع وائل فرج، رئيس مدينة برج البرلس، أعمال رفع تراكمات مياه الأمطار في الأماكن التي تتعرض لتجمعات المياه، وتسليك وتطهير صفايات الأمطار وغرف الصرف الصحي وضخ المياه مع استعداد سيارات شفط، وسحب المياه لسحب المياه الناتجة عن سقوط الأمطار المرتقبة أولا بأول.