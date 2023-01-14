رفع مياه الأمطار بمدن وقرى 10 مراكز فى كفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ – محمد سليمان

شهدت مدن وقرى كفر الشيخ، ودسوق، والحامول، وبيلا، وبلطيم، ومطوبس، والحامول، ومصيف بلطيم، سيدي سالم، والبرلس، بمحافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، هطول أمطار ما بين متوسطة لغزيرة، وانتشرت معدات مجالس المدن، بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، لرفع مياه الامطار، التي شهدتها تلك المدن والقرى بمحافظة كفر الشيخ، وتسليك البيارات والبلاعات، إضافة لحملات النظافة اليومية، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة تلبية مطالب واحتياجات المواطنين في كافة القطاعات الخدمية بالمحافظات، وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مقدمتها خدمات النظافة وتجميل الشوارع والميادين، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن، وتنفيذا لتكليفات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، باستمرار رفع مياه الأمطار واستمرار انعقاد غرف العمليات بديوان المحافظة ومجالس المدن و بالمديرية المتعددة.

وأشرف رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، على رفع مياه الأمطار شرق وغرب العاصمة، ومن الأحياء المتعددة وأمام المدارس، لتيسير الحركة المرورية على الأهالي.

وتابع جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، شهدت مدينة بيلا، رفع مياه الأمطار التي شهدتها مدينة وقرى بيلا بمعدات شفط ورفع مياه الأمطار بمختلف الشوارع والميادين، مؤكداً استمرار انتشار معدات مجلس المدينة على مدار اليوم للتعامل مع أي تجمعات لمياه الأمطار فور حدوثها.

كما أشرف وائل فرج، رئيس مدينة البرلس، على أعمال رفع تراكمات مياه الأمطار في الأماكن التي تعرضت لتجمعات المياه، وتسليك وتطهير صفايات الأمطار وغرف الصرف الصحي وضخ المياه، مناشداً المواطنين بعدم الاقتراب من أعمدة الانارة حرصاً على صحتهم وسلامتهم.

وتابع عصام القصيف رئيس مركز ومدينة الحامول لليوم الثاني على التوالي استمرار أعمال رفع مخلفات الأمطار بالشوارع الرئيسية والفرعية، بشوارع قري التفتيش وتسليك وتطهير صفايات الأمطار وغرف الصرف، وتفريغ صناديق القمامة والنظافة حولها ورفع المتولد اليومي وتراكمات القمامة بأماكن تجميعها وتحميلها إلى المقالب العمومية.

وتابع ياسر سعد خداش، رئيس مركز ومدينة مطوبس ، أعمال شفط مياه الأمطار من شوارع مدينة مطوبس وسحب مياه الأمطار بقرى المركز ،وذلك تيسيرا لسير السيارات وحركة المواطنين، كما تابع أعمال النظافة ورفع المخلفات، للمقلب العمومي.

وتابع أحمد عيسى، القائم بأعمال رئيس مركز ومدينة بلطيم ، رفع مياه الأمطار من كافة شوارع المدينة والقرى، وحول المصالح الحكومية والخدمية، ومحيط المدارس ودور العبادة، وتيسير الحركة المرورية للمواطنين والمارة بالشارع ، مشدداً على تواجد نواب رئيس مركز ومدينة بلطيم، ورؤساء الوحدات المحلية بالقرى، فضلاً عن الطواقم البشرية والمعدات بالشوارع، واستمرار انعقاد غرفة العمليات الفرعية وربطها مباشرة بالرئيسية لمتابعة حالة الطقس والتعامل الفورى مع الأمطار الغزيرة.

وتابع السيد عبدالستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، أعمال رفع مخلفات الأمطار بالشوارع الرئيسية والفرعية، بشوارع قري التفتيش وتسليك وتطهير صفايات الأمطار وغرف الصرف، وتفريغ صناديق القمامة والنظافة حولها ورفع المتولد اليومي وتراكمات القمامة بأماكن تجميعها وتحميلها إلى المقالب العمومية.

وتابع هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، سحب مياه الأمطار بجميع مناطق المدينة والمداخل والكورنيش اولا باول والتأكيد على تشغيل محطات الصرف الصحي لسحب المياه من البيارات و صفايات المطر والتنبيه على استمرار العمل علي مدار اليوم والاستعداد والجاهزية لأي طوارئ قد تحدث ، كما تابع استمرار أعمال النظافة اليومية بمناطق المدينة المختلفة.

وأضاف شريف هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، رفع مياه الأمطار من الشوارع، وأحياء المدينة، والقرى التي شهدت هطول أمطار، موجها بالاستمرار بالمتابعة المستمرة والتعامل الفوري في حالة عودة هطول الأمطار.

ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، رؤساء المدن باستمرار رفع مياه الأمطار أولاً بأول، والتواجد المستمر في الشوارع، والتأكد من صيانة صفايات الأمطار، وسرعة الانتهاء من صيانة أعمدة الإنارة المتهالكة، وتغطية بيارات الصرف الصحي، والترع والمصارف التي تم تغطيتها، مناشداً المواطنين بعدم الاقتراب من أعمدة الانارة ، حرصا على سلامتهم.



جانب من رفع مياه الامطار بالحامول



جانب من رفع مياه الامطار



جانب من سحب مياه الامطار ببيلا



رفع مياه الامطار بالبرلس



رفع مياه الامطار بالحامول



رفع مياه الامطار من شوارع بيلا



سحب مياه الامطار ببيلا



سحب مياه الامطار