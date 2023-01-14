رفع أكثر من 267 إشغال طريق ولافتات إعلانية بدون ترخيص في بنى سويف

بنى سويف- هانى فتحى

وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بتكثيف حملات إزالة الإشغالات والتعديات بكافة مراكز ومدن المحافظة، ومنع انتشار الباعة الجائلين بالشوارع والميادين الرئيسية التي تعوق حركة المارة والسيارات، وتتسبب في اختناقات مرورية، ونقلهم إلى الأسواق المخصصة، مع مراعاة البعد الاجتماعي والإنساني لهم، بالإضافة إلي متابعة حالة النظافة العامة بالقرى والمدن والأحياء، ورفع القمامة والمخلفات والتراكمات أولًا بأول، للحفاظ على الشكل الحضاري للمحافظة، فضلا عن التصدى لمحاولات تبوير الأراضي الزراعية، وإزالة أي حالة تعد في مهدها، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.

وقاد حمادة راضي رئيس مدينة الواسطى حملة مكبرة؛ لرفع إشغالات الطريق العام بزاوية المصلوب وشارع سعد زغلول ومدخل مدينة الواسطى وشارع المؤسسة وطراد النيل؛ لفرض الانضباط وتيسير الحركة المرورية واستعادة المظهر الحضاري والجمالي للمدينة، حيث أسفرت الحملة عن رفع وإزالة 267 حالة إشغال للطريق العام وإعلانات غير مرخصة، وتعديات على خط التنظيم والأرصفة، وقد تنوعت بين باعة جائلين وإشغالات المقاهي والكافيهات وبروز المحال المخالفة والأسواق العشوائية، فيما تم التحفظ على موازين وكراسي وطاولات بلاستيكية وحوامل حديدية وغيرها؛ لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن، هذا وقد شارك في الحملة كل من شريف ياسين نائب رئيس المركز، عيد صميدة رئيس قسم الإشغالات والاعلانات، ومسئولي الإشغالات والتراخيص والبيئة بالوحدة المحلية.

كما تمكنت الوحدة المحلية لقرية ميدوم بالتنسيق مع حماية الأراضي الزراعية من إزالة فورية لحالتي تعد بالبناء المخالف على مساحة قيراطين من الأرض الزراعية بزمام قرية ميدوم وصفط الغربية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تتواصل أعمال رفع المخلفات وجمع القمامة المنزليه وتمهيد الطرق الترابية، ومتابعة أعمال تبطين الترع وصيانة بيارات تخفيض منسوب المياه الجوفية وإصلاح أعطال شبكات وخطوط مياه الشرب والصرف الصحي ورفع كفاءة الإنارة بمداخل وشوارع القرى التابعة وفق خطة عمل تهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.