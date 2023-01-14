16 ألفا و588 طالباً يبدأون اليوم امتحانات الصف الأول الثانوي ببنى سويف 

بنى سويف هانى فتحى

تنطلق صباح اليوم السبت امتحانات صفوف النقل لمرحلة التعليم الثانوي العام بمحافظة بنى سويف ،حيث يؤدى 16 ألفا و588 طالباً وطالبة "نظامي وخدمات"، امتحان اللغة العربية واللغة الأجنبية الثانية للصف الأول الثانوي العام.

من جانبة راجع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف مع مسؤولى قطاع التعليم، التجهيزات والترتيبات النهائية التي اتخذتها المديرية استعدادا لعقد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام للعام الدراسي الحالي 2022/2023 ، والتي تنطلق اليوم السبت 14 يناير وتختتم يوم 24 يناير لطلبة الصف الأول ويوم 25 من نفس الشهر لطلاب الصف الثاني ، حيث يؤدي ما يزيد عن 32 ألف طالبا وطالبة" أولى وثانية" الامتحان على مستوى 91 مدرسة ثانوى بالمحافظة.

ووجه المحافظ بالالتزام بالإجراءات الاحترازية، وتحقيق التباعد بين الطلاب، أثناء أداء الامتحان حرصا على صحتهم وسلامتهم، وتقليل الكثافات الطلابية داخل لجان الامتحانات،وضمانا لحسن سير العملية الامتحانية، مع المتابعة المستمرة للمدارس للوقوف على جاهزيتها وتوفير كافة التيسيرات اللازمة والأجواء الملائمة لعقد الامتحانات بسلاسة ودون معوقات

من جهته أوضح محمد عبد التواب وكيل التعليم بأنه امتحانات النقل للمرحلة الثانوية العامة ، تبدأ غداً السبت بأداء طلاب الصف الأول الامتحان في مادتي اللغة العربية واللغة الأجنبية الثانية ، وعددهم 16 ألفا و588 طالباً وطالبة " نظامي وخدمات" ، فيما تبدأ امتحانات الصف الثاني الثانوي يوم الأحد بمادة اللغة العربية ، والبالغ عددهم 15 ألفا و772 طالباً وطالبة " بالتبادل مع الصف الأول"

وأضاف وكيل الوزارة موضحا أن الامتحان " وفق التعليمات والقرارات الوزارية الصادرة في هذا الجانب" سيكون على مستوى الإدارة التعليمية من خلال موجه أول المادة بدعم من إدارة التطوير التكنولوجي طبقا للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية الواردة من المركز القومي للامتحانات على أن تشمل الورقة الامتحانية على أسئلة اختيار من متعدد بنسبة 85٪ الكترونيا وأسئلة مقالية بنسبة 15٪ ويكون الامتحان سواء كان ( أجهزة التابلت - الاسئلة المقالية) في وقت واحد وهو الزمن المحدد للامتحان، مستدركاً أنه في حالة حدوث أي مشاكل تقنية في أي مادة يتم أداء الامتحان ورقيا بنظام البوكلت في نفس موعد الامتحان المحدد بالجدول فيما يؤدي كل من طلبة المدارس الحكومية والخدمات والمدارس الخاصة المتواجدين بمدارس غير متصلة بالإنترنت أو الطلبة الذين لم يتسلموا أجهزة التابلت وكذلك طلبة المنازل الامتحان ورقيا بنظام البوكلت في جميع المواد.