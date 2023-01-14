رئيس جامعة سوهاج يتابع انتظام سير أعمال امتحانات الترم الأول بكلية الآداب

سوهاج محمود مقبول

تابع الدكتور مصطفي عبد الخالق، رئيس جامعة سوهاج ، صباح اليوم سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2023/2022، بكلية الآداب، يصاحبه الدكتور عبد الناصر يس، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور خالد عمران، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمحاسب أشرف القاضي، أمين عام الجامعة والدكتور محمود مراد، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

وخلال جولته أكد عبد الخالق، أن إدارة الجامعة تتابع بشكل يومي انتظام سير أعمال الامتحانات بكافة الكليات بمقري الجامعة القديم والجديد، وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة والأجواء الملائمة لضمان سير الامتحانات بالطريقة المناسبة، بالإضافة إلى توفير قاعات كبيرة تستوعب أعداد الطلاب، وإعداد اللجان الخاصة للطلاب ذوي القدرات الخاصة ووجود من يعاونهم.

كما أطمئن رئيس الجامعة على عمل العيادات الطبية وتواجد الأطباء والتمريض للتعامل مع أي حالات طارئة، ومدي الالتزام التام بالتعليمات الوقائية والاجراءات الصحية بما يتيح للطلاب تأدية الامتحانات بشكل أمن.

وأوضح الدكتور عبد الناصر يس، أنه تم إجراء جولة تفقدية بكافة الأماكن المخصصة للامتحانات للاطمئنان علي توافر كافة الخدمات والتسهيلات للطلاب لآداء الامتحانات بسهولة ويسر، مضيفاً أنه تم سؤال الطلاب عن مستوى الامتحانات، ومدى اتفاقها مع عناصر المنهج وتوزيعها على الوقت المخصص للامتحان، مشددا على تطبيق العقوبات القانونية فى حالات الغش أو الشغب داخل اللجان.

وأشار الدكتور خالد عمران، أنه تم الاطمئنان أيضًا علي توافر كافة الاحتياطات الاحترازية الأمنية، ومستوى التنظيم والترتيب وتهيئة الاماكن الخاصة بالامتحانات وتزويدها بالمستلزمات اللازمة وتوفير بيئة مناسبة لاداء الطلاب للعملية الامتحانية بسهولة ويسر.

وأضاف الدكتور محمود مراد، أنه يؤدي الامتحانات 10 آلاف طالب وطالبة، موزعين علي 130 لجنة امتحانية، موضحاً ان الامتحانات تتم علي فترتين، وتستمر حتي يوم 26 من يناير الجاري.