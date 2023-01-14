رئيس جامعة بنها يتفقد الامتحانات بكليتى الزراعة والطب البيطرى والصوب الزراعية

القليوبية - إبراهيم سالم

أجرى الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، اليوم السبت، جولة تفقدية لمتابعة سير الامتحانات بكليتي الزراعة، والطب البيطري بمشتهر، رافقه خلالها الدكتور محمود الزعبلاوي عميد كلية الزراعة، والدكتورة أماني عباس عميدة كلية الطب البيطري، ووكلاء الكليتين.

وشملت الجولة، تفقد رئيس الجامعة ومرافقوه قاعات الامتحانات والمدرجات، كما حرص رئيس الجامعة خلال الجولة على الاستماع إلي آراء الطلاب حول طبيعة وأسئلة الامتحانات، مشيداً بدور إدارة الكليتين في تحقيق الانضباط والانتظام وتوفير كافة السبل للطلاب لأداء الامتحانات.

وخلال الجولة تفقد رئيس الجامعة، يرافقه عميد كلية الطب البيطرى أعمال التطوير التى تجرى داخل معامل الكلية لخدمة العملية التعليمية والبحثية لطلاب الكلية.

كما تفقد رئيس جامعة بنها، أعمال رش مغذيات محصول القمح بمزارع كلية الزراعة بمشتهر، مؤكدا أن المساحة الجديدة المنزرعة بالقمح هذا العام والتى وصلت إلى 60 فدانا بدلا من 15 فدان في العام الماضي باعتباره من أهم المحاصيل الاستراتيجية الهامة التى تساهم فى سد العجز فى الفجوة الغذائية لدى مواطنى محافظة القليوبية، مشيراً الى أن نوع التقاوي المستخدم هذا العام قادر علي الإنتاج في الظروف الصعبة وسلالة جديدة محسنة وراثياً ومناسبة للمناخ المصري.

من ناحية أخرى شملت الجولة تفقد رئيس الجامعة ومرافقوه مشروع الصوب الزراعية والتي تدار بطرق تكنولوجية متطورة لتوفير المناخ المناسب لإنتاج خضار عضوي، موجهاً بالعمل على مضاعفة إنتاج الصوب وتوفيرها بأسعار مخفضة للمواطنين وذلك في إطار دور الجامعة لخدمة المجتمع المحلي وسد الفجوة الغذائية والحفاظ علي الأمن الغذائي.

من جانبه قال الدكتور محمود الزعبلاوي، إنه تم زيادة المساحة المنزرعة بمحصول القمح هذا العام بأصناف عالية الإنتاجية هي جيزة 171 وسخا 95 ، بالإضافة إلى انتاج التقاوى وكذلك تشجيع المزارعين على زراعة المحصول الاستراتيجى القمح.