رئيس جامعة بنها يترأس اجتماع مجلس إدارة الوحدة المركزية للتخطيط الاستراتيجى

ترأس الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، اجتماعا مع مجلس إدارة الوحدة المركزية للتخطيط الاستراتيجية للجامعة 2023- 2030، وذلك لمناقشة رؤية الجامعة ورسالتها وغاياتها وأهدافها الاستراتيجية وربطها باستراتيجية ورؤية مصر للتنمية المستدامة 2023، بالإضافة إلى مناقشة الخطة التنفيذية لاستراتيجية الجامعة 2023 -2030، تمهيدا لتدشينها وإطلاقها.

جاء ذلك بحضور الدكتور ناصر الجيزاوى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عبد الرحيم سعد شولح المشرف على الوحدة المركزية للتخطيط الاستراتيجى، والدكتور سعد محمود سعد المدير التنفيذى لمركز ضمان الجودة والاعتماد، والدكتوره فاطمة عبد الوهاب مدير التخطيط الاستراتيجى، وشيرين شوقى أمين عام الجامعة، وأعضاء مجلس إدارة التخطيط الإستراتيجي.

وقال الدكتور جمال سوسة، أن الخطة الاستراتيجية الجديدة تتسق مع المتغيرات الجديدة من أجل أن تساهم فى إحداث نقلة نوعية لجامعة بنها ووضعها فى مصاف الجامعات العالمية، والعمل على التحول الرقمى وتنمية روح الابتكار واقتصاد المعرفة بما يدعم تحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030).

وخلال الاجتماع قدم الدكتور عبدالرحيم شولح شرح للخطة الجديدة ورؤيتها ورسالتها، مشيرًا إلى أن الخطة الاستراتيجية لجامعة بنها ترتكز على على رؤية ورسالة تؤهلها للوصول إلى العالمية من خلال تحقيق مجموعة من الغايات والأهداف الاستراتيجية والمشروعات والمستهدفات والأنشطة المحددة بجدول زمنى وفق مجموعة من القيم والسياسات الحاكمة للعمل.