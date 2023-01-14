رئيس الوزراء: الدولة تنتج 100 مليار رغيف سنويا بواقع 275 مليون رغيف يوميا

كتبت هند مختار

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن الدولة تنتج 100 مليار رغيف سنوياً بما يعادل 275 مليون رغيف يومياً، وأن تكلفة لتر السولار على الدولة فعليا 11 جنيها، مما يعني أن هناك 4 جنيهات في كل لتر سولار يستخدمه المواطن تتحمله الدولة بما يعادل 60 مليار جنيه.

وأضاف رئيس الوزراء: هناك توجيه من الرئيس بدعم الفلاح المصري وتشجيعه لزيادة توريد القمح، وبناءً على هذه التوجيهات، الحكومة ستقر حافز إضافى لتوريد القمح اعتبارا من الموسم القادم، وسيكون هناك خبر مفرح للفلاحين خلال اجتماع الحكومة المقبل.

وأكد أن الدولة تدعم المواطن المصري في هذه المرحلة الصعبة قائلا: "الدولة مستمرة في دعم السلع الأساسية للمواطن المصري، وما تتحمله الدولة حجم يفوق القدرات التي تستطيع الدول المتقدمة أن تقدمها لمواطنيها".

وأوضح رئيس الوزراء إنه تم الإفراج عن بضائع من الموانئ بقيمة 8.5 مليار دولار حتى 10 يناير الجاري، مشيرا إلي أن البنك المركزي اتخذ خطوات مهمة لضبط السياسة النقدية.

وأشار إلى أن قرار رئيس الجمهورية أن عملية مكافحة الإرهاب تحدث بالتوازى مع عملية التنمية هو قرار حكيم، ووجه الشكر للقوات المسلحة والشرطة وأهالي سيناء لدورهم في مواجهة الإرهاب.

وأوضح أن ميناء العريش سيتحول إلي واجهة لتصدير كافة المنتجات، موضحا أن مشروع إنشاء وحدتين غازيتين بالعريش ومحطة محولات كهرباء بحي المساعيد تم دخولهم العمل التجريبي تمهيداً لافتتاح الرئيس لهم.