رئيس الوزراء: إقرار حافز إضافى لتوريد القمح خلال اجتماع الحكومة المقبل

كتبت هند مختار

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء أن هناك توجيه من الرئيس بدعم الفلاح المصري وتشجيعه لزيادة توريد القمح وبناءا على هذه التوجيهات الحكومة ستقر حافز إضافى لتوريد القمح اعتبارا من الموسم القادم، وسيكون هناك خبر مفرح للفلاحين خلال اجتماع الحكومة المقبل.

وأكد أن الدولة تدعم المواطن المصري في هذه المرحلة الصعبة قائلا " الدولة مستمرة في دعم السلع الأساسية للمواطن المصري وما تتحمله الدولة حجم يفوق القدرات التي تستطيع الدول المتقدمة أن تقدمها لمواطنيها".

وأوضح رئيس الوزراء إنه تم الإفراج عن بضائع من الموانئ بقيمة 8.5 مليار دولار حتى 10 يناير الجاري، مشيرا إلي أن البنك المركزي اتخذ خطوات مهمة لضبط السياسة النقدية.

وأشار إلى أن قرار رئيس الجمهورية بأن عملية مكافحة الإرهاب تحدث بالتوازى مع عملية التنمية هو قرار حكيم، ووجه الشكر للقوات المسلحة والشرطة وأهالي سيناء لدورهم في مواجهة الإرهاب.

وأوضح أن ميناء العريش سيتحول إلي وجهة لتصدير كافة المنتجات، موضحا أن مشروع إنشاء وحدتين غازيتين بالعريش ومحطة محولات كهرباء بحي المساعيد تم دخولهم العمل التجريبي تمهيداً لافتتاح الرئيس لهم

وأوضح أن شمال سيناء لوحدها أصبح بها 5 جامعات متواجدة وهذا يدل على اهتمام الدولة بعملية التعليم وبناء المواطن المصري في هذه الرقعة العزيزة من أرض مصر.

وأكد أن الحكومة تتحرك بمنتهي السهولة واليسر في شمال سيناء وهى رسالة ان الدولة عملت جهد هائل في تطهير سيناء من الإرهاب.

وتابع في تصريحات عقب جولته بشمال سيناء أن مدينة رفح الجديدة سيكون بها أكثر من 10 الاف وحدة سكنية.