"خيرك سابق".. التحالف الوطنى يطلق أكبر مبادرة لتوزيع المواد الغذائية بالبحيرة

البحيرة - فريق المحافظات

شهدت محافظة البحيرة اليوم السبت، انطلاق أكبر مبادرة نظمها التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي لتوزيع المواد الغذائية بشكل مجانى للأسر الأولى بالرعاية تحت شعار "خيرك سابق"، وتستهدف المبادرة التى أطلقت وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية دعم الشرائح الاولى بالرعاية، وتضم المبادرة توزيع كروت الخير وكراتين المواد الغذائية والوجبات الساخنة وغيرها من الخدمات الاجتماعية.

وقالت الدكتورة نفين الكاتب عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، إن مبادرة " خيرك سابق " تستهدف5 مليون أسرة مستفيدة طوال العام على مستوى الجمهورية وذلك لتوسيع دائرة الحماية الاجتماعية من خلال تحقيق الأمن الغذائي للأسر المستهدفة.

وأضافت أن اطلاق اسم "خيرك سابق" على المبادرة ياتى تأكيدا على ارساء مبادئ التكافل بين كل الشرائح المجتمعية المستفيدة، وسوف يتم التعميم على الجمعيات القاعدية استمارة تقديم طلب إطعام شهري ليتم بمقتضاها وصول المساعدة الغذائية الأنسب من كيانات التحالف الى الأسرة المستفيدة.

وأوضحت عضو التحالف الوطنى للعمل الاهلى التنموى أنه سيتم تنظيم عدة فاعليات اجتماعية بالتعاون منظمات المجتمع المدنى ومنها مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية بالبحيرة، وذلك لتوزيع الوجبات الساخنة، وكراتين المواد الغذائية، بالاضافة الى كروت الخير على الأسر الأكثر احتياجا.

يذكر أن مبادرة "خيرك سابق " تنطلق فى التنفيذ عبر مستويات ثلاث أولها توزيع كارت الخير على الأسر المستفيدة وبهذا الكارت تستطيع الاسرة المستفيدة شراء مستلزماتها الغذائية الضرورية بحد ادنى 300 جنيه حد اقصى 500 جنيه وذلك من خلال منافذ متعددة منتشرة فى أنحاء الجمهورية سوف يتم الإعلان عنها تباعا.

والمستوى التنفيذ الثانى هو توزيع كراتين المواد الغذائية على الأسر المستحقة فى منازلها وفق قاعدة بيانات التحالف ومن خلال شبكة جمعيات قاعدية تتواصل بشكل مباشر مع التحالف ومؤسساته، كذلك يتم التوزيع من خلال فرق متطوعي كيانات التحالف المنتشرة فى أنحاء الجمهورية والمستوى الثالث هو توزيع الوجبات الساخنة من خلال مطابخ التحالف بكافة محافظات الجمهورية أو بتدشين سلاسل مطابخ وتكيات.