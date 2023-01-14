اليوم السابع
Ads
السبت، 14 يناير 2023 04:19 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

"خيرك سابق".. التحالف الوطنى يطلق أكبر مبادرة لتوزيع المواد الغذائية بالبحيرة

السبت، 14 يناير 2023 02:57 م
"خيرك سابق".. التحالف الوطنى يطلق أكبر مبادرة لتوزيع المواد الغذائية بالبحيرة انطلاق أكبر مبادرة لتوزيع المواد الغذائية بالبحيرة
البحيرة - فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت محافظة البحيرة اليوم السبت، انطلاق أكبر مبادرة نظمها التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي لتوزيع المواد الغذائية بشكل مجانى للأسر الأولى بالرعاية تحت شعار "خيرك سابق"، وتستهدف المبادرة التى أطلقت وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي  رئيس  الجمهورية دعم الشرائح الاولى بالرعاية، وتضم المبادرة توزيع  كروت الخير وكراتين المواد الغذائية والوجبات الساخنة وغيرها من الخدمات الاجتماعية.

وقالت الدكتورة نفين الكاتب عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، إن مبادرة " خيرك سابق " تستهدف5  مليون أسرة مستفيدة طوال العام على مستوى الجمهورية وذلك لتوسيع دائرة الحماية الاجتماعية من خلال تحقيق الأمن الغذائي للأسر المستهدفة.
 
وأضافت أن اطلاق اسم "خيرك سابق" على المبادرة ياتى تأكيدا على ارساء مبادئ التكافل بين كل الشرائح المجتمعية المستفيدة، وسوف يتم التعميم على الجمعيات القاعدية استمارة تقديم طلب إطعام شهري ليتم بمقتضاها وصول المساعدة الغذائية الأنسب من كيانات التحالف الى الأسرة المستفيدة.
 
 وأوضحت عضو التحالف الوطنى للعمل الاهلى التنموى أنه سيتم تنظيم عدة فاعليات اجتماعية بالتعاون منظمات المجتمع المدنى ومنها مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية بالبحيرة، وذلك لتوزيع الوجبات الساخنة، وكراتين المواد الغذائية، بالاضافة الى كروت الخير على الأسر الأكثر احتياجا. 
 
يذكر أن مبادرة  "خيرك سابق " تنطلق فى التنفيذ عبر مستويات ثلاث أولها توزيع كارت الخير على الأسر المستفيدة وبهذا الكارت تستطيع الاسرة المستفيدة شراء مستلزماتها الغذائية الضرورية بحد ادنى  300 جنيه حد اقصى 500 جنيه وذلك من خلال منافذ متعددة منتشرة فى أنحاء الجمهورية سوف يتم الإعلان عنها تباعا.
 
والمستوى التنفيذ الثانى هو توزيع كراتين المواد الغذائية على الأسر المستحقة فى منازلها وفق قاعدة بيانات التحالف ومن خلال شبكة جمعيات قاعدية تتواصل بشكل مباشر مع التحالف ومؤسساته، كذلك يتم التوزيع من خلال فرق متطوعي كيانات التحالف المنتشرة فى أنحاء الجمهورية والمستوى الثالث هو توزيع الوجبات الساخنة من خلال مطابخ التحالف بكافة محافظات الجمهورية أو بتدشين سلاسل مطابخ وتكيات.
 
انطلاق أكبر مبادرة لتوزيع المواد الغذائية بالبحيرة (1)
انطلاق أكبر مبادرة لتوزيع المواد الغذائية بالبحيرة (1)

انطلاق أكبر مبادرة لتوزيع المواد الغذائية بالبحيرة (2)
انطلاق أكبر مبادرة لتوزيع المواد الغذائية بالبحيرة (2)

انطلاق أكبر مبادرة لتوزيع المواد الغذائية بالبحيرة (3)
انطلاق أكبر مبادرة لتوزيع المواد الغذائية بالبحيرة (3)

انطلاق أكبر مبادرة لتوزيع المواد الغذائية بالبحيرة (4)
انطلاق أكبر مبادرة لتوزيع المواد الغذائية بالبحيرة (4)

انطلاق أكبر مبادرة لتوزيع المواد الغذائية بالبحيرة (5)
انطلاق أكبر مبادرة لتوزيع المواد الغذائية بالبحيرة (5)

انطلاق أكبر مبادرة لتوزيع المواد الغذائية بالبحيرة (6)
انطلاق أكبر مبادرة لتوزيع المواد الغذائية بالبحيرة (6)

انطلاق أكبر مبادرة لتوزيع المواد الغذائية بالبحيرة (7)
انطلاق أكبر مبادرة لتوزيع المواد الغذائية بالبحيرة (7)

انطلاق أكبر مبادرة لتوزيع المواد الغذائية بالبحيرة (8)
انطلاق أكبر مبادرة لتوزيع المواد الغذائية بالبحيرة (8)

انطلاق أكبر مبادرة لتوزيع المواد الغذائية بالبحيرة (9)
انطلاق أكبر مبادرة لتوزيع المواد الغذائية بالبحيرة (9)

انطلاق أكبر مبادرة لتوزيع المواد الغذائية بالبحيرة (10)
انطلاق أكبر مبادرة لتوزيع المواد الغذائية بالبحيرة (10)
 
 
 

التحالف الوطنى

مبادرة خيرك سابق

محافظة البحيرة

دمنهور

مبادرة الطعام

توزيع كراتين غذائية



الموضوعات المتعلقة

طلعت عبد القوى: التحالف الوطنى يستعد لتوزيع 25 مليون كرتونة مواد غذائية

السبت، 14 يناير 2023 08:00 ص

عضو التحالف الوطنى لإكسترا نيوز: نتحالف جميعا لرفع المستوى الاجتماعى للمواطن

السبت، 14 يناير 2023 08:00 ص

استعدادت الشهر الكريم تبدأ مبكرا.. معارض "أهلا رمضان" فى جميع محافظات الجمهورية.. التحالف الوطنى للعمل الأهلى يطلق مبادرة "خيرك سابق" وتجهيز 25 مليون كرتونة.. ونواب: تدعم المواطن البسيط لتأمين احتياجاته

السبت، 14 يناير 2023 02:00 ص

التحالف الوطني للعمل الأهلي: "خيرك سابق" تستهدف دعم 5 ملايين أسرة مصرية على 3 مراحل

الجمعة، 13 يناير 2023 09:42 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة